Senát chystá vlastní novelu voleb do Sněmovny

Volební novelu připravili senátoři v čele s předsedou senátní ústavní komise Zdeňkem Hrabou (STAN). Přípravu novely avizovali senátoři v reakci na postoj Sněmovny, která se oproti dohodě sněmovních frakcí rozhodla neprojednat již dříve předloženou volební novelu od poslanců KDU-ČSL.

Senátorská předloha podobně jako jedna z variant vládní předlohy, kterou vláda schválila toto pondělí, počítá s použitím Hareovy kvóty pro výpočet volebního čísla. Stejně jako dosud by byl celkový počet platných hlasů pro úspěšné volební strany vydělen číslem 200, tedy celkovým počtem poslanců. Pokud by takto nebyly rozděleny všechny mandáty, zbývající by se přidělily postupně těm stranám nebo koalicím podle jejich výsledku.

Následně by byly podle novely podobným způsobem mandáty přikázány do jednotlivých volebních krajů. ČSÚ by vydělil celkový počet hlasů, které volební strana ve volebním kraji obdržela, volebním číslem a výsledný počet přikázaných mandátů volební straně ve volebním kraji by zaokrouhlil směrem dolů. případné zbývající mandáty přidělí po jednom postupně stranám a koalicím podle jejich výsledku.

Vládní novela ve druhé z variant počítá se zrušením 14 volebních krajů, čímž by se ČR stala jedním volebním obvodem. Volební formulí pro přepočet hlasů na mandáty je Hagenbach-Bischoffova kvóta, při které se oproti Hareově kvótě celkový počet hlasů postoupivších do skrutinia dělí číslem 201. Tato varianta by si vyžádala některé organizační změny, registračním úřadem by už nebyly krajské úřady, ale ministerstvo vnitra, jinak by také vypadaly hlasovací lístky.