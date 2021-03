Senát o zvýšení koronavirové nemocenské rozhodne ve čtvrtek

Poslanci v úterý rozhodli o tom, že lidé v nařízené karanténě by měli dostávat k nemocenské příspěvek až 370 korun denně. Změnili tak návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která pro lidi v karanténě nebo izolaci požadovala nemocenskou 100 procent místo 60 procent průměrného redukovaného výdělku. Pro stoprocentní nemocenskou nebyla mezi poslanci dostatečná podpora.

Předloha je prakticky shodná s původní vládní předlohou, kterou poslanci minulý týden nakonec neschválili ani s úpravami Senátu. Příspěvek až 370 korun denně by měli lidé podle aktuálního návrhu dostávat prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Nejvýše by měli 90 procent svého průměrného výdělku. Nárok by se vztahoval také na lidi s nemocenským pojištěním pracujícím na dohody. Vyloučení by byli lidé, kteří by se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu z dovolené v zahraničí. Právě tuto pasáž chtěl Senát v původní verzi změnit. Předlohu před schvalováním Senátem projednají jeho výbory.

Bonus k nemocenské má přispět k omezení šíření koronavirové nákazy v Česku. Má bránit propadu příjmů a motivovat lidi k tomu, aby po setkání s nakaženými nastoupili do karantény a hlásili své kontakty.