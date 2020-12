Senát odmítl zrychleně schvalovat novelu o pokutách pro firmy

Senátoři by tak podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) mohli o předloze rozhodnout až v prvním lednovém týdnu. Ve hře je i to, že by se Senát sešel ještě před Vánocemi kvůli dalším předpisům, které Sněmovna přijme ve stavu legislativní nouze.

Vláda novelu předložila kvůli tomu, že za porušení opatření lze nyní sankcionovat jednotlivé občany, nikoli ale firmy. Podle senátorů je ale výše pokuty neúměrně přísná a vedla by k likvidaci firem a živnostníků, kteří se potýkají s dopady opatření. Kritici poukazovali i na to, že vládní opatření se přijímají a mění prakticky každý týden.

Vláda původně požadovala v novele zvýšit i horní hranici pokut pro jednotlivce z 20.000 korun na 50.000 korun. Sněmovna to ale odmítla. Pokuty je možné udělit nejen za porušování protikoronavirových omezení, ale i za další prohřešky proti krizovému zákonu. Jde například o neuposlechnutí výzvy úřadů zaevidovat se kvůli uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.

Předloha má také upravit pravomoc státní i obecní policie. Policistům a strážníkům dává obecné právo dodržování restrikcí kontrolovat a řešit porušení povinností jednotlivců, podnikatelů i firem pokutou na místě.