Senát umožnil delší lhůty pro přípravu rozpočtu na příští rok

Předloha umožní, že vláda bude moci dostat návrh rozpočtu až do konce září a Sněmovna do konce října. Jde o měsíční posun proti běžnému harmonogramu. Sněmovna dostává rozpočet vždy do konce září. Totéž bude platit pro střednědobý výhled na léta 2022 a 2023. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes senátorům řekla, že obdobně vláda postupovala po záplavách v roce 2002 u rozpočtu na rok 2003.

Zamítnout zákon navrhl Václav Hampl (za KDU-ČSL). Zákon označil za rozvolnění rozpočtových pravidel a podle něj jde o vážnou věc. Poukazoval i na to, že vláda bude mít víc času, ale o to méně času bude mít Sněmovna, ale odpovědnost jí zůstane stejná. Státní rozpočet schvaluje pouze Sněmovna, Senát se jím nezabývá. Návrh zákona podle Hampla nebere v úvahu ani případnou druhou vlnu epidemie, pokud by během roku nastala.

Pro zamítnutí hlasovalo devět senátorů, zapotřebí jich bylo 34. Pro schválení bylo 29 senátorů. Ani jeden z návrhů nebyl přijat.

Vláda návrh zákona zdůvodnila tím, že běžný harmonogram přípravy rozpočtu letos nelze dodržet kvůli nejistotě ohledně hloubky zdravotní a ekonomické krize, jejího trvání a následných projevů po jejím skončení. Data o dopadu epidemie na hospodářství, spotřebu nebo investice za letošní druhé čtvrtletí budou známy podle zdůvodnění nejdříve začátkem září. Teprve z těchto údajů bude možné vypracovat realistickou makroekonomickou předpověď.