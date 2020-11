Senát: Úřady by měly ověřovat skutečné majitele žadatelů o dotace

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Žadatelé o dotaci či veřejnou zakázku z řad zahraničních i českých firem by měli do budoucna uvádět údaje o jejich skutečných majitelích a úřady by to podle Senátu měly ověřovat. Horní komora tak dnes doporučila upravit novelu zákona proti praní špinavých peněz. Úpravy, k nimž se ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) postavila neutrálně, nyní posoudí Sněmovna.