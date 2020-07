Senát zřejmě bude chtít pro kraje náhrady 500 Kč na obyvatele

Státní peníze krajům by měly nahradit výpadky daňových příjmů, které regionům vznikly kvůli kompenzacím osobám samostatně výdělečně činným a společníkům malých společností s ručením omezeným. Na kompenzace mají nárok kvůli omezením za epidemie koronaviru.

Senátní předloha původně předpokládala i náhrady obcím. Byly ale už schváleny v jiném zákonu a představují 1200 korun na obyvatele. V souvislosti s nyní schvalovaným rozšířením kompenzací i pro některé lidi pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti náhrada obcím vzroste na 1250 korun.

Zástupce předkladatelů senátní iniciativy Zdeněk Nytra (ODS) uvedl, že náhrady krajům by přišly stát zhruba na 5,35 miliardy korun. Zdůraznil, že regiony by tyto peníze mohly využít na jakékoli účely a mohly by je dostat ještě letos. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale při schvalování náhrad pro obce uvedla, že krajům by výpadek měla nahradit státní dotace 12 miliard korun na opravy silnic a další dotace na sociální programy.

Obdobným způsobem jako Senát usilují o státní náhrady regionům Liberecký kraj a hlavní město Praha. Jejich dvě předlohy, které také předpokládají příspěvek 500 korun na obyvatele, podaly do Sněmovny.