Senát zřejmě schválí opakování milostivého léta

Norma umožní lidem zbavit se vymáhaných dluhů u veřejných institucí a státních či polostátních firem. Týkat se bude exekucí, které začaly před loňským 28. říjnem. Skončit by mohly exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize.

Dlužník bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel milostivého léta. Bude moci požádat o sdělení výše dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Exekutor bude muset odpovědět do 15 dnů. Při překročení této lhůty se dlužníkovi milostivé léto prodlouží. Paušální náhrada nákladů exekuce má činit 1815 korun s daní z přidané hodnoty. V létě počítají předkladatelé zákona s propagací tak, aby se přihlásilo co nejvíce dlužníků, neboť to bude na řadu let poslední šance zbavit se tímto způsobem dluhů.

Prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík se obává, že ochota dlužníků platit dluhy čím dál menší. Pro exekutory bude opakování akce znamenat podle Mlynarčíka opět velkou administrativní zátěž, přičemž odměna neodpovídá platnému tarifu. "Opět chybí dobrovolnost na straně věřitele, zákon část jejich pohledávek jednoduše zrušil," dodal v tiskové zprávě po schválení zákona Sněmovnou.

První milostivé léto se konalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna. Exekuce se uzavřela, pokud dlužník zaplatil původní dlužnou částku a 908 korun exekutorovi. Penále, úroky a další poplatky se odpustily. Takto exekutoři podle podkladů k novele zastavili zatím 42.000 exekucí. Podle exekutorské komory mohli dlužníci akci využít u 1,3 milionu exekucí.