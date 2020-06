Senát zvažuje, že by ho Sněmovna ve věci NKÚ nemohla přehlasovat

Přehlasování Senátu Sněmovnou by, jak řekl ČTK předseda výboru Zbyněk Linhart (za STAN), zabránilo to, pokud by zákon o NKÚ spadal do stejného režimu schvalování jako volební zákony. Na změnách volebních pravidel se poslanci a senátoři musejí shodnout, pokud mají být přijaty.

Ve hře je podle Linharta také to, že by Senát ústavní novelu o NKÚ rozšířil o prodloužení třicetidenní lhůty pro projednávání běžných zákonů a dvojnásobek. Horní komora by to využila při složitějších normách. Senát loni navrhl prodloužení lhůty v samostatné ústavní novele, Sněmovna ji zatím neprojednala.

Ústavní novela má rozšířit pravomoci NKÚ tak, že by mohl kontrolovat i hospodaření s dalšími veřejnými penězi. Mohl by také prověřovat hospodaření firem, v nichž mají stát nebo samosprávy většinový podíl. NKÚ nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout v případě, kdy hospodaří se státním majetkem.

Koho přesně bude smět NKÚ kontrolovat, stanoví až související novela zákona o NKÚ. Poslanci v ní v polovině února odhlasovali jen dílčí úpravy a závěrečné schválení přerušili do doby, než Senát rozhodne o ústavní novele. Důvodem je to, že pro projednávání ústavní novely nemá Senát stanovenou lhůtu, zatímco změny zákona o NKÚ by musel schválit do měsíce.

Poslanci v dílčích hlasováních rozhodli o tom, že NKÚ bude moci kontrolovat hospodaření krajů a statutárních měst. Původně vláda navrhovala, aby mohl dohlížet na obce s rozšířenou působností. Z novely poslanci vypustili možnost kontrolovat hospodaření veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí. Úřad ale podle ní bude moci kontrolovat Českou televizi a Český rozhlas.