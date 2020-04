Senátní a krajské volby budou na začátku října, termín vyhlásil Zeman

Termín voleb vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Zeman tak měl na tento úkon čas do léta. Volby do Senátu i do krajů se musí konat ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí volebního období zastupitelů či senátorů.

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do jedné třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů na pátek 2. října 2020 a sobotu 3. října 2020: https://t.co/RAoiYbRHwQ — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 9, 2020

V krajských volbách se volí každé čtyři roky, a to ve 13 krajích. Prahy se krajské volby netýkají, své zástupce do zastupitelstva hlavního města občané vybírají při volbách do obcí. Poslední krajské volby se konaly 7. a 8. října 2016.

V senátních volbách bude na podzim, stejně jako každé dva roky, obměněna třetina horní komory Parlamentu. Mandát letos končí například bývalému předsedovi Senátu Milanu Štěchovi (ČSSD), který zasedá v horní komoře od prvních senátních voleb v roce 1996 za obvod Pelhřimov. Funkční období vyprší i bývalému rektorovi Univerzity Karlovy Václavu Hamplovi (za lidovce a Zelené), Ivu Valentovi (Soukromníci), Jiřímu Dienstbierovi (ČSSD), Jiřímu Carbolovi (KDU-ČSL), Václavu Láskovi (SEN 21) či Davidu Smoljakovi (za STAN).

Ještě před podzimními volbami by na Teplicku měli jít voliči k volebním urnám pravděpodobně v druhé polovině června. Hledat budou nástupce zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Volby se měly konat na přelomu března a dubna. Vláda ale hlasování odložila krizovým opatřením kvůli epidemii koronaviru. Nejvyšší správní soud však následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci. Sněmovna pak v noci na dnešek přijala zákon, který volby stanovuje právě na druhou polovinu června. Pokud zákon schválí i Senát a podepíše Zeman, termín voleb stanoví prezident 20 dnů před jejich konáním.