Novinářům to po jednání řekl předseda senátní komise Zdeněk Nytra (za ODS) s tím, že žalobu by případně podal Senát. "Žaloba by měla smysl tehdy, pokud budeme mít jistotu, že ministerstva porušují zákon (o jednacím řádu Senátu). My jsme o tom zatím pořád přesvědčeni," uvedl Nytra.

Ministerstva se hájí dřívějším stanoviskem Evropské komise, podle něhož audity nemají být poskytnuty třetím osobám, na což poukázal i člen komise Miroslav Adámek (za ANO). Nytra zase argumentoval nedávným stanoviskem, podle něhož by Senát mohl předběžné audity získat při zachování neveřejnosti jejich obsahu. To lze podle Nytry zaručit.

Hlavním úkolem příštího zasedání komise má být podle Nytry projednání průběžné zprávy o zjištěních komise, a to na základě informací z veřejných zdrojů. Nytra nevyloučil, že do příštího zasedání by mohly být k dispozici i finální verze auditů. Kvůli průtahům by také komise mohla požádat Senát o prodloužení mandátu, který jinak skončí v závěru ledna.

Komise si podle Nytry vyžádala od ministerstev také dokumenty k blíže nespecifikovaným projektům. "Dostali jsme zatím jeden projekt, u toho jsme se překvapivě dozvěděli, že tam bylo podáno trestní oznámení a že byl předčasně ukončen," uvedl Nytra.

Komise si na dnešní jednání pozvala také ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO). Chtěla po ní informace o obsahu auditů i o její odpovědi na ně. Dostálová však už před dvěma týdny účast odmítla. Zdůvodnila to tím, že připomínky k auditu nezpracovávala a ani s nimi nebyla seznámena. Odmítla rovněž vyslat úředníky, kteří odpověď zpracovávali, protože jsou vázáni mlčenlivostí.

Podle Nytry je ale nepochopitelné, proč ministerstvo pro místní rozvoj tají předběžný návrh prvního z auditů, jehož obsah včetně neoficiální překladu už zveřejněn byl. Adámek naopak postoj ministerstev chápe, neboť v současné fázi jsou audity předmětem jednání mezi ministerstva a EK. "Nemyslím, si, že by nějaká správní žaloba měla být podávána," uvedl

Dvanáctičlenné senátní komisi dnes k rozhodování chyběl dostatek členů, sešla se jich jen polovina. Někteří na zasedání nedorazili kvůli nepříznivé dopravní situaci na dálnici D1. Komise má shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy.