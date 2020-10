Senátor Aschenbrenner (ODS) chce spolupráci s Tchaj-wanem

"Pokud ODS obhájí pozice a budeme mít silný klub, tak asi zůstanu místopředsedou hospodářského výboru a věřím, že i členem té pracovní skupiny, která má zpracovat a dál posunout spoustu ekonomických příležitostí z Tchaj-wanu, aby nezapadly," řekl ČTK. Tradičně neslavil vítězství v plzeňské centrále ODS, ale v restauraci Plovárna Hradiště, kde byl se svými přáteli. Plzeňskému kraji by podle něj měla ODS vládnout v koalici se STAN a Piráty.

Aschenbrenner byl nedávno na Tchaj-wanu s delegací vedenou předsedou Senátu Milošem Vystrčilem z ODS. "Díky jeho morální odvaze, že tam zajel, má naše republika obrovské ekonomické možnosti. Naší cesty si (Tchaj-wan) váží a chtějí, aby tu z těch jejich nabídek něco vzniklo," uvedl.

Podle něj jde o příležitosti hlavně z oborů elektroniky a high-tech. "Jedna z nich je skupina firem TEEMA, která má 3000 tchajwanských firem a ty chtějí přesunout polovinu své ekonomiky pryč z pevninské Číny, a to způsobem, že 50 procent do Ameriky a 50 procent do Evropy. To znamená, že čtvrtinu svých aktivit by chtěli mít v Evropě," uvedl. Právě Česko by mělo být podle Aschenbrennera branou do Evropy. Další příležitostí je Tchajwanská ekonomická banka, která chce také zřídit banku v Evropě, zatím má nejbližší v Belgii a u nás ji plánuje, uvedl. Aschenbrenner řekl, že nejde o žádné "vysněné příležitosti". Příští rok přijedou zástupci jednat do Brna a Prahy.

Podle Aschenbrennera byly letošní volby náročnější, protože šlo o obhajobu. "Když člověk útočí, tak nemá co ztratit. A já jsme si vůbec nepřipadal takový favorit jako podle sázkových kanceláří. Věděl jsem, že to nebude tak snadné," uvedl. Pirát Daniel Kůs byl těžkým soupeřem.

Aschenbrenner řekl, že nikdy nesliboval pomoc jednomu městu, tedy Plzni. "Chtěl bych se ale zaměřit na rozpočtové určení daní, tedy aby obce měly větší podíl (na daních)," uvedl.

K podobě budoucí koalice, která v Plzeňském kraji zatím není sestavená, by bylo pro ODS dobře, pokud by se spojila proti ANO, a vytvořila koalici se STAN a Piráty, kteří občanským demokratům jako nejsilnější seskupení, nabídlo v úterý post hejtmana. "A to říkám i přesto, že Pirát byl můj protikandidát," uvedl. Dodal, že si je vědom, že jsou určité "pošramocené osobní vztahy" mezi některými lidmi a třeba panem Bernardem (Josef, lídr STAN). "Ale myslím v zájmu občanů by to bylo dobře," dodal.

Aschenbrenner míní, že mu nepomohlo, že ODS, která se už před volbami spojila s TOP 09, nechtěla jednat o krajských koalicích do doby, než bude skončena volba senátora. "Spíše mi to ublížilo," uvedl. Domnívá se, že mu to ubralo hlasy. Pokud by se ODS už před volbami spojila s ANO, také by mu to mohlo ublížit. "I když lidé, kteří mě znají, tak ví, že já s ANO nespolupracuji a nemám to v úmyslu," dodal.

Senátor připomněl, že má volební štáb vždy vytvořený ze svých přátel. "A podle toho ty kampaně také vypadají, že jsou přátelské, a doufám, že aspoň trochu vtipné," řekl.