Senátoři ODS protestují proti moratoriu na nájmy, patrně se obrátí na Ústavní soud

Podle usnesení vlády z minulého týdne po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nebude možné zvyšovat nájemné bytů. Cenové moratorium bude automaticky ukončeno ke dni, kdy budou zrušena mimořádná opatření. Vláda jej případně může ukončit i dříve, pokud to uzná za vhodné.

Opatření kabinet přijal v návaznosti na zákon, podle kterého nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku. Zákon již schválila Sněmovna přes názor Senátu, který podal návrh, aby stát ručil pronajímatelům za 80 procent dlužného nájmu firem.

Poslanci za vládní sociální demokracii Milan Štěch a Jiří Dienstbier uvedli, že se k návrhu ODS nepřipojí. Místopředseda komory Štěch míní, že je třeba při posuzování normy vzít v úvahu mimořádnost situace. Dienstbier si nemyslí, že by byla zatím přijata nějaká drasticky omezující pravidla ve vztahu k pronajímatelům. "V krizi se musí náklady nějak rozdělit, aby je všichni pokud možno unesli," uvedl. K stížnosti se nepřipojí ani senátor Jan Láska z Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21. I když rozumí autorům podání, myslí si, že by případné zrušení soudem mohlo zanést do chaosu vládou přijímaných opatření přinést další zmatky.

Krize podle někdejšího ministra pro lidská práva Dienstbiera ukázala, že lze překonat různá tabu v regulaci nájemního bydlení. "Uvolnily se jen v Praze tisíce bytů proto, že nelze provozovat nájmy přes různé online platformy," uvedl. Vyslovil se pro intenzivnější debatu, jak krátkodobé pronajímání bytů regulovat. "Aby šíleným způsobem nerostly ceny bydlení, protože bydlení je jedním ze základních práv a regulace je spíš dlouhodobě nedostatečná," dodal.

Láska novinářům řekl, že souhlasí s argumentaci autorů podání. Samotné zákony přijímané vládou podle něj ale přinesou chaos, kdyby pak žádosti o zrušení soud vyhověl, vyvolalo by to další vlnu zmatků a nejasností, vysvětlil, proč se k signatářům nepřipojí. Jeho kolega Tomáš Goláň se k stížnosti podle svých slov přidá, protože považuje kroky vlády v případě nájemného za systémově špatné.