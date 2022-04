Senátoři STAN se chtějí obrátit na Ústavní soud kvůli odškodnění obyvatel Vrbětic

"Občané, kteří žijí ve Vrběticích a dalších zasažených obcích, ale mají úřední trvalé bydliště na radnici nebo jinde, byli vyloučeni z náhrad, což považujeme za nespravedlivé a neústavní. Nyní dáváme možnost i senátorům z dalších klubů se k návrhu připojit," uvedl Holeček.

Loni přijatý zákon počítá kvůli omezením po explozích s odškodněním, které by bylo rozděleno mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele s trvalým bydlištěm v některé z těchto obcí. Mezi obyvatele by stát mohl rozdělit podle odhadů kolem 291 milionů korun. Ministerstvo vnitra do začátku února vyplatilo obyvatelům z Vrbětic a okolí zatím zhruba 14 milionů korun. Přijalo téměř 7000 žádostí o odškodnění, více než dva tisíce stačilo posoudit. Očekává na základě zákona 8000 žádostí.

Zákon vymezuje tři období mezi 16. říjnem 2014, tedy dnem exploze prvního skladu, a 13. říjnem 2020 jako dnem ukončení zásahu s rozdílnými denními částkami na obyvatele 300 korun, 100 korun a 20 korun. V případě města Slavičín zákon částky krátí s výjimkou lidí z místní části Divnice.

Starosta Vlachovic-Vrbětic Zdeněk Hověžák (STAN) koncem března řekl ČTK, že o odškodnění budou žádat i obyvatelé obcí bez trvalého bydliště. Jejich žádost bude zamítnuta a na základě toho se budou domáhat odškodnění prostřednictvím soudu. Na to se však podle Hověžáka bude muset najít advokátní služba. "Podle hrubého propočtu by se mohlo jednat i o několik set osob," uvedl Holeček. Rozhodnutí Ústavního soudu by pomohlo těmto lidem, které jinak čeká zdlouhavé řízení u obecných soudů.

Na právní pomoci postiženým obcím a jejím obyvatelům se měl podílet europoslanec STAN Stanislav Polčák. Žádal jako advokát odměnu za pomoc, kterou poskytl obcím při získání odškodného. Právní servis měl stát téměř osm milionů korun, tedy 2,5 procenta z částky zhruba 350 milionů korun, kterou obdržely obce. Po zveřejnění případu se Polčák odměny vzdal. Rezignoval také na funkci místopředsedy hnutí STAN. Tvrdí, že odměna neměla být za prosazení zákona o odškodnění ve vrbětické kauze, ale za dlouhodobou advokátní práci pro pět obcí a související stovky individuálních případů jejich občanů.