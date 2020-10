Senátoři za TOP 09 se přidali k ODS, podpoří Vystrčila

Czernin na tiskové konferenci spolu se šéfem klubu Zdeňkem Nytrou (ODS) potvrdil, že čtyři zástupci TOP 09 podpoří, aby v čele Senátu zůstal Miloš Vystrčil (ODS).

Cernin zdůraznil, že z klubu STAN čtveřice zvolená za TOP 09 neodešla ve zlém. Důvodem pro změnu byla podle něj snaha TOP 09 být v hodní komoře viditelnější, což se stane i díky jménu klubu. Druhým důvodem pak je podpora Vystrčilovi, který je podle názoru TOP 09 silnou osobností.

TOP 09 v letošních volbách zdvojnásobila počet senátorů. K Czerninovi a Herbertu Paverovi přibyli Tomáš Třetina a Jan Grulich. Za TOP 09 jako navrhující stranu byl v minulosti zvolen také místopředseda horní komory Jiří Růžička, který je ale nestraníkem. Podle dohody z nočního jednání by Czernin a Pavera měli zůstat na svých dosavadních pozicích ve výborech, Grulich se bude zřejmě věnovat školství. Růžička se rozhodl jako nestraník zůstat v klubu STAN. Nově zvolený senátor Jan Holásek zvolený s podporou TOP 09, měl smlouvu, podle které zakotví v klubu Senátor 21, uvedl Czernin.

Odchod TOP 09 oslabil početní převahu Starostů, kteří s ohledem na výsledek voleb měli šanci utvořit nejsilnější klub, a tím si i nárokovat křeslo předsedy horní komory. STAN už nicméně oznámil, že také podpoří Vystrčila. V klubu bude mít STAN 24 členů včetně místopředsedy Senátu za TOP 09 a STAN Růžičky.

ODS ve volbách posílila, bez zástupců TOP 09 má 21 členů. Novým členem klubu se pak podle Nytry stal nový senátor za Pelhřimovsko Jaroslav Chalupský (za Svobodné).

Třetí nejsilnější frakcí v Senátu zůstane klub KDU-ČSL a nezávislých s 12 členy. ČSSD ve volbách propadla a zůstanou jí tři senátoři, což na vlastní klub nestačí. ANO v obhajobě mandátů dosáhlo jen polovičního úspěchu a v klubu by mělo mít šest členů. Početně by jej měl předstihnout Klub pro liberální demokracii - Senátor 21, který by měl mít sedm až osm členů.

Dvanáctičlenný klub KDU-ČSL v Senátu povede nově první místopředsedkyně strany Šárka Jelínková. Změnu, kterou ještě musí potvrdit hlasování členů klubu, oznámil na tiskové konferenci odcházející předseda frakce Petr Šilar. Klub lidovců po volbách ztratil tři členy a je v horní komoře třetí největší za frakcemi ODS-TOP 09 a STAN. Ve volbě předsedy horní komory podpoří lidovci stávajícího předsedu Miloše Vystrčila (ODS).

Jelínková uvedla, že o volbě předsedy Senátu jednali senátoři za KDU-ČSL v úterý. "Zazněla většinová podpora pro Miloše Vystrčila," uvedla s tím, že volba bude kopírovat zvyklost, podle které stojí v čele horní komory zástupce nejsilnější frakce. Tou se po přechodu čtveřice zákonodárců TOP 09 k ODS stal klub ODS-TOP 09.

O rozložení zástupců klubu v senátních výborech bude KDU-ČSL podle Jelínkové jednat.