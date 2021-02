Shoda na podobě zvýšení nemocenské by měla být do konce týdne

"Dohodli jsme se, že se pracovně na nějaké verzi shodneme. Návrh bude předložen vládě příští týden," řekla Maláčová.

Někteří ekonomové, experti na sociální problematiku i odbory poukazují na to, že kvůli propadu příjmu se lidé nechtějí nechat testovat, aby případně s potvrzeným covidem nemuseli do izolace. Lidé s pozitivním testem zase nehlásí své kontakty, aby je neposlali do karantény. Testování a trasování vidí odborníci jako cestu z plošných uzávěr, než skončí očkování.

V nemoci i karanténě dostává zaměstnanec 60 procent redukovaného průměrného výdělku. V prvních 14 dnech mu tuto náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel. Česká správa sociálního zabezpečení evidovala za první letošní měsíc k 24. lednu 61.800 karanténních e-neschopenek. Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo v Česku za tu dobu 207.900 nakažených s potvrzeným koronavirem.

První návrh počítá pro lidi v karanténě s příspěvkem 250 korun za den. Zaměstnanci s měně než polovičním úvazkem a pracovníci na dohodu by dostávali 125 korun. Bonus by jim vyplácel zaměstnavatel, a to nejvýš po deset dnů. O výdaje by si pak snížil sociální odvody. Podle druhé varianty by příspěvek činil 500 korun za den. Podle Maláčové by byl stanoven strop, aby lidé s nižším výdělkem na nemocenské nedostali víc, než když chodí do práce. Třetí verze zahrnuje dočasné zvýšení nemocenské na 90 procent základu výdělku pro všechny. Týkalo by se to lidí v karanténě i všech nemocných v pracovní neschopnosti, nejen pacientů s covidem.