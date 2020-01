Sídlo NÚKIB by mělo být dokončeno v roce 2024, bude stát téměř miliardu

Stavět by se mělo podle návrhu vítěze loňské architektonické soutěže, architekta Ondřeje Stehlíka z rakouské společnosti AllesWirdGut Architektur. "Pokud by to z nějakého zákonného důvodu nebylo možné, použil by se další návrh v pořadí," sdělil mluvčí úřadu Radek Holý.

Úřad sídlí v brněnské Mučednické ulici, nová budova v Černých Polích by v části původních kasáren měla pojmout až 400 zaměstnanců. Kromě loňské architektonické soutěže NÚKIB v dokumentu popisuje, že loni byla odstraněna jedna hala na pozemku, která byla v havarijním stavu. Zpracování projektové dokumentace by mělo stát 56 milionů korun, stavební náklady pak činí 977 milionů.

Podle materiálu pro vládu je letos v únoru v plánu podpis smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, se získáním stavebního povolení plán počítá na leden až duben příštího roku. Zhotovitel stavby by měl převzít staveniště v prosinci 2021 a dokončit stavbu v roce 2024.

NÚKIB vznikl v létě 2017 vyčleněním z Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Jako centrální správní orgán má na starost kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů. Zabývá se i neveřejnými službami v rámci družicového systému Galileo.

V současnosti ho provizorně vede statutární náměstek Jaroslav Šmíd. Vláda v prosinci odvolala ředitele úřadu Dušana Navrátila. Do výběrového řízení na jeho nástupce se mohou zájemci hlásit do 28. února.