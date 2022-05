Síkela měl pozitivní test na covid, je v izolaci

Ze současné vlády se covid na konci března prokázal u premiéra Petra Fialy (ODS), pozitivní test měli i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), ministr kultury Martin Baxa (ODS) či ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

"Od pátku jsem bohužel kvůli pozitivnímu antigennímu testu na covid v izolaci. Pokud mi to můj stav dovoluje, pracuji on-line nebo telefonicky. Do plného pracovního nasazení se vrátím, jakmile to bude možné," napsal Síkela.

Při epidemii se už koronavirem nakazila řada politiků včetně prezidenta Miloše Zemana i několika členů předchozí vlády. Podle dostupných informací byli buď bez příznaků, nebo měli mírnější průběh nemoci a léčili se doma. Nákaza covidem také odložila jmenování ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) z poloviny prosince na začátek ledna.