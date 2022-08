Síkela navrhne vládě navýšení letošní pomoci domácnostem s cenami energií

Síkela chce využít takzvaný dočasný krizový rámec na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině, který zveřejnila Evropská komise. Rámec umožňuje státní podporu podniků, které jsou zasažené například zvýšením cen energií. Pro pomoc podle něj přišel ten správný čas, na její podobě spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy.

Průmysl je podle Síkely ohledně cen energií zranitelný kvůli podcenění energetických úspor a účinnosti. "Ekonomika spotřebuje na jednu korunu HDP dvakrát více energie, než je průměr v EU," řekl ministr. Hůře je na tom v celé unii podle něho jen Bulharsko.

První místopředseda STAN Lukáš Vlček uvedl, že představa hnutí je, aby letos podpora pro domácnosti dosáhla zhruba 10.000 korun. "Máme-li hovořit o prostředcích, které se promítnou do letošního státního rozpočtu, který nepochybně bude muset projít určitou revizí," uvedl. Vláda musí podle Síkely doručovat pomoc co nejvíce adresně, současná podoba úsporného tarifu je ale plošná. Počet nízkopříjmových je ale podle něj vyšší.

"My vítáme slova, která tady zazněla od pana ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely. Je tady potřeba říct, že bez pomoci státu by byly ohroženy veřejné služby v této zemi," řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Většina samospráv má podle něj nasmlouvané energie do konce tohoto roku.

Například Středočeský kraj nemá podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) nakoupené energie na příští rok pro kraj, krajské organizace ani krajské nemocnice. V loňském roce utratil Středočeský kraj za energie 295 milionů korun, na příští rok nyní počítá s 550 miliony korun, připraveno má ale až 800 milionů. Pecková uvedla, že když si kraj nechal 9. srpna dělat nabídku na veškeré potřebné energie, zaplatil by za ně 1,6 miliardy korun.

Síkela zopakoval, že bude prosazovat společné evropské řešení cen energií. Zmínil zvýšení částky pro obchodníky na záruky nebo zřízení intervenčnímu fondu. Chce také hledat cestu, jak oddělit ceny plynu a elektřiny.