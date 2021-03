Školy se otevřou jen na týden, pokud se lidé utrhnou ze řetězu, varuje Blatný

Poslanec Marek Benda (ODS) to spojoval se zákazem cestování mezi okresy, protože lidé nemohou opustit Prahu. "Když s tím nic neuděláme, tak tito lidé, kteří se neumějí chovat ve svém vlastním městě, pojedou do celé země a tam se budou chovat úplně stejně," řekl ministr. Přirovnal to k zimní situaci v Krkonoších.

O umožnění cest Pražanů alespoň do středočeských okresů Praha-západ a Praha-východ žádali ministerstvo vnitra v minulých dnech zástupci hlavního města. To odmítlo s odvoláním na stanovisko právě ministra zdravotnictví. Pozornost budila opět hlavně pražská podskalská náplavka, kde v pondělí večer lidi musela vyhánět i policie. Podobně zasahovali policisté i jinde v Praze. Dnes deklarovali, že na náplavce bude hlídka za hezkého počasí přítomná trvale.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) k tomu uvedl, že problém není, že lidé vyrazili ven, ale že nedodržovali rozestupy a nenosili povinné respirátory. Stovky Pražanů se vydaly do parků i dnes, značná část znovu bez ochrany úst a nosu.