Skončí Filip ve vedení Sněmovny? Dolínek už sehnal část podpisů

Dolínek v úterý Filipovi vyčítal například jeho názory na události z let 1948 a 1968 v někdejším Československu, výroky ohledně zrušení vepřína na místě někdejšího romského koncentračního tábora v Letech u Písku a na adresu zejména veřejnoprávních médií. "Jsme svědky vysmívání se poslaneckému slibu, jsme svědky pošlapávání základní lidské slušnosti a pohrdání jak demokracií, tak základním respektem k ústavě a zákonům České republiky," uvedl Dolínek. Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik dnes označil Dolínkovo vystoupení za útok na Filipovu svobodu slova.

Vondráček, který si předsedu komunistů zvolil za svého přímého zástupce, ho měnit nechce. "Je to zkušený politik, vyjadřuje se korektně. Chápu teď do určité míry, že jsou tu nějaká zjištění, ale já to znám jenom médií a čekám na nějaké výsledky reálné," řekl novinářům. Hájil i to, že je z jeho vůle Filip prvním místopředsedou dolní komory. "Z hlediska toho, co zvládá, je pořád ta volba z manažerských ohledů oprávněná," pochvaloval si, že se na Filipa může spolehnout, když mu předá agendu v době svých zahraničních cest.

Filipovy výroky Vondráček "nepovažuje za tolik intenzivní", aby kvůli nim připojil pod návrh svůj podpis. Uvedl, že Filip se hájí nadsázkou v případě výroku o Letech, u dvou dalších pak podle něj jde o konstantní postoj komunistické strany, se kterou sice nesouhlasí, která ale byla demokraticky zvolena. Upozornil také na to, že sociální demokraté jsou součástí vládní koalice. Ta má ve Sněmovně menšinu a podporuje ji KSČM.

Podle Dolínka není Filip důstojným zástupcem Sněmovny. "Výhrůžky finančnímu úřadu ve prospěch obviněného podnikatele, útoky na svobodu médií a teď i neprůhledné finanční operace. Z mého pohledu dost na to, abych navrhl odvolání Vojtěcha Filipa z postu místopředsedy Sněmovny," napsal Dolínek na twitteru. Před novináři dnes nechtěl spekulovat, zda podpisy sebere. Kvůli rozložení sil v dolní komoře ale podle něj sběr druhé poloviny potřebných podpisů "půjde ztuha". Zatím se k iniciativě přihlásili vedle Dolínka zákonodárci ODS, lidovců a Pirátů.