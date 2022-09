Šlachtova Přísaha má v Pohořelicích devět křesel z 21, do koalice s ním ale nikdo nechce

Otevírá se tak cesta pro sestavení koalice, jaká řídila město dosud, tedy ODS, ANO, TOP 09, která letos kandidovala pod hlavičkou Naše Pohořelice s podporou, a STAN. ČTK zjišťuje vyjádření lídra ODS a dosavadního starosty Miroslava Nováka.

Šlachta zmínil, že už před volbami se strany dosavadní koalice vymezovaly tak, že jeho k řízení města nepustí. "Dal jsem Moravanům a STAN nabídku podmínek, jaké by měly v koalici s ODS a ANO. Občané podle výsledku chtěli změnu," řekl Šlachta, který před tím, než se pustil do politiky, pracoval mezi lety 2008 a 2016 jako ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a mezi lety 2016 a 2019 jako zástupce generálního ředitele Celní správy České republiky. Hnutí Přísaha založil v roce 2021, ve volbách do Sněmovny neuspěl.

Z toho, že ani po takovém výsledku nebude řídit město, je rozladěný. A je zvědavý, jaká bude atmosféra ve městě s pouhými 5000 obyvateli, protože velká část lidí i podle výsledku voleb se současnou koalicí spokojená není. "Během dvouměsíční kampaně jsem sbíral podněty od lidí, co je ve městě trápí, a i v opozici se budu snažit jejich problémy řešit. Určitě budeme aktivní opozice, jaká ve městě ještě nebyla," řekl Šlachta.