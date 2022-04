Šlachtova Přísaha může do voleb nasadit až čtyři senátní kandidáty

Dosavadní činnost vlády Petra Fialy (ODS) považuje hnutí za nedostatečnou. Šlachta sice chválí chování kabinetu hned po začátku války na Ukrajině, nyní ale postrádá dlouhodobý plán.

Přísaha získala v loňských sněmovních volbách 4,68 procenta hlasů. Výsledkem předčila do té doby sněmovní sociální demokraty i komunisty a byla prvním subjektem pod potřebnou pětiprocentní hranicí. "Na komunální volby se připravujeme, vypadá to na několik desítek měst a obcí," uvedl dnes Šlachta.

Kandidátky chce podle něj Přísaha stavět většinou sama, v závislosti na místních podmínkách ale vyjednává s řadou místních subjektů. "Ještě jsou tak tři, čtyři senátorská místa, kam bychom chtěli nasadit kandidáty," doplnil Šlachta. Na kampaň využije peníze získané ze státního rozpočtu, ale shání i nové podporovatele.

Přísahu zaregistrovalo ministerstvo vnitra loni v dubnu. V loňském roce hospodařilo hnutí podle výroční zprávy s přebytkem 5,2 milionu korun. Náklady vyčíslilo na 49,1 milionu korun a výnosy na 54,3 milionu korun. Od státu dostala Přísaha 25,2 milionu korun na úhradu volebních nákladů a 2,4 milionu korun na činnost, stejně významnou položku tvořily dary ve výši 27 milionů korun. Na volební kampaň dala Přísaha 43,8 milionu korun.

Šlachta je kritický k tomu, co zatím dělá vláda koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. "Za sto dní tu máme jen dva zákony," řekl. Jde podle něj o pandemický zákon, protože koalice nebyla schopná novelizovat krizový zákon, a státní rozpočet. "A ten se bude stejně předělávat," podotkl.

Ocenil činnost vlády bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu. "Tam měla naši jasnou podporu. Ale teď mi chybí dlouhodobý plán," řekl. Kabinet se strategií pro zvládnutí migrační vlny z Ukrajiny zabýval ve středu, definitivně schválit by ji měl za týden. Šlachta považuje za nedostatečné i kroky vlády proti zdražování. "Stát se chová jako pasák, pase se na občanech, vybírá od nich peníze a nedívá se na to, co naši občané vlastně mají," řekl.