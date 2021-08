Šlachtova Přísaha zahájila finální část předvolební kampaně

Politické hnutí Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty dnes v Hradci Králové prezentací volebního programu, krajských lídrů a programových garantů zahájilo finální část volební kampaně do říjnových sněmovních voleb. Vstoupilo do ní s heslem Jdeme do nich! Do kampaně hodlá hnutí investovat do 15 milionů korun, zatím pro kampaň získalo na transparentní účet 13,8 milionu korun, řekl Šlachta ČTK a České televizi.