Šlachtovo politické hnutí dostalo registraci od ministerstva

Rozhodnutí založit politické hnutí oznámil bývalý ředitel policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu koncem letošního ledna. Žádost o registraci hnutí podalo 17. března spolu s povinnou peticí, kterou podepsalo přes 19.000 lidí.

O registraci hnutí s názvem Přísaha na ministerstvu ale požádal o několik dní dříve předseda strany VIZE - Národní socialisté Jan Vondrouš. "Byly dvě možnosti. Buď zůstat u našeho původního názvu, pak by se ale mohlo stát, že by existovaly dvě Přísahy, nebo udělat petici novou, s názvem Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty. Tak by se jasně odlišily názvy," uvedl Šlachta.

Pod novou petici, která je podmínkou registrace, se podle Šlachty podařilo za jeden den sesbírat 3178 podpisů. Žádost o registraci s novým názvem podalo hnutí v poslední březnový den.

Podle Šlachtova dřívějšího vyjádření se jeho hnutí chce pohybovat na politickém středu. Plánuje bojovat proti korupci, zrychlit práci soudů či usilovat o zachování české identity. Odmítá přijetí eura nebo kvót na uprchlíky. Tvářemi hnutí jsou kromě Šlachty a někdejšího policisty Tomáše Sochra i další bývalí Šlachtovi kolegové od policie Jiří Komárek a Jaroslav Pelc či sociální pracovnice Jaroslava Pauchová. Hnutí plánuje kandidovat v podzimních sněmovních volbách.

Koronavirová pandemie k myšlenkám na účast ve volbách přivedla několik iniciativ, které nesouhlasí s postupem vlády při potlačování epidemie. Mezi nejvýraznější patří protestní iniciativa podnikatelů Chcípl PES, která se zaregistrovala jako hnutí Otevřeme Česko-chcípl PES.

Loni v prosinci ohlásil vznik nového politického hnutí Lidé PRO předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Koncem března ale hnutí oznámilo, že končí. Jako důvod uvedlo, že se mu nepodařilo získat dost podpisů na petici. Do konce března chtělo hnutí získat alespoň 100.000 podpisů, dostalo jich ale zhruba 40.000.