Slavný hudebník prozradil, co by v Česku udělal s komunisty. Nebude se jim to líbit

Frontman kapely Lucie David Koller tvrdí, že mu jde především o to, aby systém, který je kolem nás, byl demokratický.

"Komunisti jsou pro mě nezákonná strana a dávno tady neměli být. Dokud komunisty nevyženeme z obecného prostoru a nevyrovnáme se s tím, nemůžeme jít dál," navrhuje podle Českého rozhlasu.

Sám už dříve uvedl, že by si lidé měli uvědomit, že mohou o demokracii lehce přijít. "Právo je zase ohnuté, někdo tyje ze státního rozpočtu pro svoje firmy, dělá, že s tím nemá nic společného, přes Pražský hrad se nám sem dostávají Rusové a Číňani," řekl.

Převrat podle něj přinesl Čechům svobodu, demokracii a bylo by dobré o ni nepřijít. "To, co jsme si vydobyli, je lepší než to, co se děje v Rusku nebo na východ od našich hranic."

I on se podobně jako mnoho jeho kolegů po 17. listopadu 1989 angažoval. Vozil s kamarády do měst ve východních Čechách letáky, aby lidé věděli, co se děje. "Snažili jsme se, aby se prohlubovala jistota, že ten bolševický hnus skončí," řekl.