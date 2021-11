Šmarda hodlá kandidovat na post předsedy ČSSD

"To nové vedení sociální demokracie by mělo připravit reformu stanov, mělo by stranu otevřít veřejnosti, připravit ji na komunální volby, kde bychom měli vytvářet kandidátky otevřené spolupráci na levici. Samozřejmě je také potřeba připravit ekonomickou reformu strany, protože má nízké příjmy," řekl Šmarda.

O kandidaturu na předsedu ho dnes požádalo krajské předsednictví strany. "Na zasedání předsednictva na Vysočině jsem byl, nominaci jsem přijal," řekl Šmarda. V budoucím vedení strany by podle něho měly být zastoupeny všechny názorové skupiny. "Řeknu, v celém tom spektru, od Tomáše Petříčka po Janu Maláčovou tak, aby lidé, kteří jsou budoucností sociální demokracie, spolu začali znovu spolupracovat," řekl Šmarda.

Dosluhující vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček oznámil minulý týden na jednání předsednictva ČSSD v souvislosti s volebním neúspěchem rezignaci na funkci stranického předsedy, straníci ji "vzali na vědomí". Kandidaturu do čela sociální demokracie ohlásila končící ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která je nyní místopředsedkyní strany. Mimořádný sjezd ČSSD se uskuteční v pátek 10. prosince. Bude volební, k jeho datu minulý týden odstoupili všichni ostatní členové nejužšího vedení sociální demokracie. Do sjezdu vede ČSSD statutární místopředseda Roman Onderka.

Sociální demokracie dostala na začátku října ve sněmovních volbách 4,65 procenta hlasů. Nepřekročila zákonnou pětiprocentní hranici a do dolní komory se nedostala poprvé za dobu samostatné České republiky.