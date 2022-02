Hubáčková a Fiala hájí smlouvu k dolu Turów, pro Česko je prý vítězstvím

Také podle premiéra Petra Fialy (ODS) je smlouva pro ČR výhodná, protože obsahuje vymahatelné záruky a kompenzace.

"Není pravda, že smlouva nechrání zájmy České republiky a zájmy jejích občanů. Není pravda, že jsme drželi v ruce silné karty. Je pravda, že jsme získali, co se získat dalo," prohlásila ministryně.

Smlouva je podle Hubáčkové v souladu s tím, co přilehlé území Libereckého kraje potřebuje. "Dohoda je skutečně tím nejlepším řešením pro to, aby se životní prostředí v daném oblasti zlepšovalo," řekla. Připomněla, že v dole se těží uhlí přes 100 let a největší zásah do životního prostředí nastal v 80. letech minulého století. Fiala připomněl, že smlouvu podepsal i liberecký hejtman Martin Půta.

Hubáčková zdůraznila, že smlouva byla dojednána na celou dobu těžby v dole Turów, která má trvat až do roku 2044, a v některých bodech i na pět let po ukončení těžby kvůli monitoringu jejích dopadů. Možná 95 procent té smlouvy je výsledkem práce vyjednávacího týmu, který text smlouvy připravoval i za minulé vlády, uvedla ministryně.

Snížení polských kompenzací za vliv těžební činnosti z českou stranou požadovaných 50 milionů na 45 milionů eur (zhruba 1,094 miliardy korun) je podle ministryně "dobrým kompromisním řešením". Hubáčková uvedla, že ještě loni v listopadu Polsko nabízelo kompenzace maximálně ve výši 34 milionů eur.

Ministryně zapochybovala o tom, že by Česko dojednalo lepší podmínky díky rozsudku Soudního dvora EU, u nějž Polsko kvůli Turówu žalovalo. Soudní dvůr podle Hubáčkové už odmítnutím části české žaloby naznačil, že by jeho verdikt nezastavil těžbu v dole, nerozhodl by ani o vyšších náhradách škod. ČR nemohla žalovat Polsko pro porušení směrnice o škodách na životním prostření, uvedla. Česko po podepsání dohody žalobu stáhlo.

Fiala: Smlouva o Turówu byla jedinou cestou k ochraně před dopady těžby

Uzavření mezivládní dohody s Polskem o Turówu bylo jedinou cestou, jak dosáhnout ochrany českého území před dopady těžby v polském uhelném dole, řekl dnes ve Sněmovně premiér Petr Fiala (ODS). Smlouvu v debatě, kterou v dolní komoře podnítilo opoziční hnutí ANO, označil ministerský předseda za výhodnější, než by bylo pokračování sporu u evropského soudu, a za oboustranně přijatelné řešení.

Dohoda přináší podle Fialy vymahatelné záruky, kompenzace a přístup k datům, které se týkají těžby. Plní podle něj cíle v podobě dostupnosti pitné vody pro české příhraniční obce a ochrany před prachem a hlukem. "Dohoda je pro občany Libereckého kraje skutečně výhodná," zdůraznil premiér.

Česko-polský spor ohledně těžby v Turówu byl podle Fialy jedním z restů vlády Andreje Babiše (ANO) a také jedním z důkazů o její neschopnosti. Obyvatele Libereckého kraje nechal Babišův kabinet podle ministerského předsedy "ve štychu" a nechal situaci dojít do stadia, kdy vyjednávání bylo velmi obtížné. "Rozhodli jsme se, že půjdeme cestou dohody místo sporu. Je to rozdíl mezi politickou odpovědností a politickým populismem," uvedl Fiala.

Česko má podle něho vymahatelnou mezinárodní smlouvu a pojistky v ní jsou podle premiéra velmi silné. "Odvalili jsme balvan z česko-polských vztahů," dodal Fiala.

Naopak opoziční politici z ANO a z SPD tvrdí, že smlouva není pro Česko výhodná a její ukvapené uzavření Fialovou vládou bylo chybou. "Smlouva o Turówu je paskvil," prohlásil dnes Babiš. Fialův kabinet podle něho "prodal část Česka za pár drobných". Předseda SPD Tomio Okamura se pozastavil nad tím, že kabinet schválil dohodu utajeně. "To je fatální šílená situace, vám vůbec nejde o lidi," řekl.

Důl Turów zásobuje uhlím nedalekou polskou elektrárnu, která je podle polské strany nezbytná pro zajištění energetické bezpečnosti země. Lidé z příhraničních oblastí v Libereckém kraji si vedle úbytku spodní vody stěžují také na hluk a znečištění prachem.

V debatě zatím vystupují řečníci s přednostním právem, a to ještě před schvalováním návrhu programu mimořádné schůze. Koaliční většina v dolní komoře může schválení programu zabránit. Schůze by tak skončila bez výsledku.