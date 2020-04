Sněmovna bude jednat o prodloužení nouzového stavu v úterý od 10:00

"Jakkoliv se podařilo díky zásadním a rozsáhlým restriktivním opatřením dostat šíření epidemie onemocnění covid-19 do přijatelných mezí, je zjevné, že epidemie v České republice trvá," stojí v žádosti vlády. Omezení například obchodu a služeb podle materiálu nebezpečnému šíření kapénkové infekce zásadně brání. Pokud by restrikce skončily hned, nikoli postupně, jak se plánuje, hrozilo by "závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace", píše se v dokumentu.

O prodloužení nouzového stavu vláda žádá kvůli rozhodnutí pražského městského soudu, který ve čtvrtek "klíčová restriktivní opatření zásadně napomáhající bránění šíření epidemie" zrušil. Vydalo je totiž ministerstvo zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, podle soudu je má ale vydávat vláda podle krizového zákona

Kabinet už některá omezení uvolnil k pondělí. Mají podle současného plánu následovat další tři vlny uvolňování, poslední má být právě 25. května.

"Vzhledem k této skutečnosti máme za to, že je namístě žádat a navrhovat, aby nouzový stav byl prodloužen do 25. května, do kdy je třeba, aby byla účinná krizová opatření vlády přijatá podle krizového zákona," stojí v materiálu. Po 25. květnu by podle nynějších předpovědí měla stačit už opatření přijímaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nouzový stav v Česku platí od 12. března. Sněmovna ho už jednou prodloužila do konce dubna, ač vláda žádala o 11. květen.