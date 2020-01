Sněmovna by vypadala stejně? Nejnovější průzkum hovoří jasně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V prosinci by se do Sněmovny dostalo všech devět nynějších stran, zjistil průzkum agentury STEM. Volby by vyhrálo hnutí ANO s 33,6 procenta hlasů, následují Piráti a ODS shodně s 12,3 procenta. Trikolóra, která se v některých dřívějších volebních modelech blížila pěti procentům potřebným pro vstup do Sněmovny, by získala půl procenta, méně než Svobodní i Zelení. Prosincový volební model agentura STEM zveřejnila na svém webu.