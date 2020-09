Sněmovna dnes asi bude řešit zahrádkářský zákon

Na druhé čtení tohoto návrhu by dnes mohla přijít řada, pokud poslanci předtím stihnou projednat všechny předlohy, u nichž se dnes má uskutečnit třetí čtení.

"Doporučil bych vlastně velice jednoduchou věc. Víte, my důchodci jsme kdysi chodili do zahrad, a ne do řetězců o víkendu. Tak zkuste už konečně tady schválit ten zahrádkářský zákon. Neřešte stále covid-19. Už jste na tom strávili asi 15 hodin. Jo? Dneska i mladí lidé mají zájem o zahrady. Je plno lidí, kteří si pěstují zeleninu, ovoce, takže to by bylo super, kdybyste to tady konečně schválili. Máte asi 300 zákonů v řadě, tak místo toho, že tady je plno epidemiologů, zkuste tohle," prohlásil ve čtvrtek Babiš.

"Tato inspirativní odpověď řešení drahé zeleniny mě inspirovala k předřazení tohoto zákona," řekla poslankyně Jarošová ke zdůvodnění svého návrhu. Předseda klubu SPD Radim Fiala posléze poznamenal, že Jarošová hovořila ironicky, protože Babiš přehodil odpovědnost na poslance. Předseda lidovců Marian Jurečka poznamenal, že kdyby Babiš vzkázal primátorům za hnutí ANO, aby nerušili zahrádkářské kolonie, pomohlo by to v tento okamžik asi nejlépe.