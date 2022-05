Sněmovna dnes neumožnila širší debatu o možných opatřeních proti růstu cen potravin

Nynější růst cen způsobilo podle prvního místopředsedy klubu ANO Jaroslava Faltýnka i snížení soběstačnosti Česka ve výrobě základních potravin. Vlády s účastí ANO tento proces podle něho aspoň zastavily. "Máme strach, že kroky současné vlády mohou pokles (soběstačnosti) opět nastartovat," uvedl Faltýnek.

Vedle snížení daně z přidané hodnoty na potraviny podle něho ANO navrhuje regulaci marží obchodních řetězců a omezení jejich nekalých praktik, odklad změn v zemědělských dotacích nebo zvýšení potravinové rezervy ve státních hmotných rezervách. "Současná vláda vyhodnocuje, analyzuje, dává signály, ale okolní země začaly věci konkrétně řešit," uvedl Faltýnek.

Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš označil české zemědělství za "úplnou katastrofu", za níž mohou podle něho ODS a ČSSD při jejich vládních angažmá. Babiš, jenž své firmy podnikající i v zemědělství vložil do svěřenských fondů, poukazoval třeba na podle něho nespravedlivě dojednané podmínky pro české zemědělce při vstupu do Evropské unie nebo na umožnění prodeje půdy cizincům.

Hnutí SPD podle lídra Tomia Okamury prosazuje nulovou sazbu daně z přidané hodnoty na základní potraviny a zakotvení povinnosti dodávání elektřiny jednotlivcům i firmám za cenu odpovídající výrobním nákladům. Okamura opět obvinil vládu z toho, že "drakonicky" rostoucí ceny neřeší a žádné základní kroky obyvatelům nenabízí. "Inflační spirála není u konce, díky neschopnosti vlády roste," prohlásil předseda SPD.

Šéf poslanců hnutí SPD Radim Fiala se pak opřel do zemědělské politiky Evropské unie a do zahraničních obchodních řetězců. "Obávám se, že bude ještě hůř. Že ceny potravin porostou exponenciálně, a co víc, že nebudou," uvedl. Podle Fialy je nutná okamžitá podpora těch zemědělců, kteří jsou schopni navýšit výrobu potravin a naopak zrušit podpory do extenzivních výrob, které nic nepřinášejí.

"Jsme svědky nejvyššího růstu cen potravin od 90. let," uvedla místopředsedkyně Sněmovny za ANO Jana Mračková Vildumetzová. Některé skupiny obyvatel, například samoživitelky a samoživitelé a senioři, jsou podle ní nuceny omezit nákup některých potravin, třeba masa.

Pro návrh programu mimořádné schůze pak hlasovalo 64 opozičních poslanců ze 149 přítomných zákonodárců. Koaliční členové dolní komory jej nepodpořili.