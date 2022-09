Sněmovna jedná o maximálních cenách energií, opozice kritizuje vládu

Před 17:00 bude muset Sněmovna debatu o návrhu zákona přerušit, protože na tu dobu je svolána mimořádná schůze z podnětu opozice. O novele jedná Sněmovna ve stavu legislativní nouze. Zatím není jisté, kdy se dostane k jejímu schvalování.

Vláda podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové reaguje pozdě. Očekávala by výrazně podrobnější analýzu dopadů na veřejné rozpočty. Zajímalo by ji například, jak vláda dospěla k částce 130 miliard korun. Vyzvala vládní koalici, aby odložila svoji aroganci a zkusila se zamyslet nad pozměňovacími návrhy někdejšího vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO). "My toto blokovat nebudeme, ale pojďme hledat společná řešení," vyzval její stranický kolega Marek Novák. Poslankyni Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO) mrzí, že si ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) nesedne ke stolu s někdejším ministrem Karlem Havlíčkem, aby spolu problém probrali.

Na sněmovním webu se k návrhu vládní novely energetického zákona sešly téměř tři desítky pozměňovacích návrhů. Poslanci se k nim budou muset přihlásit v podrobné rozpravě.

Novela energetického zákona má vládě umožnit, aby vydala nařízení, kterým stanoví maximální ceny elektřiny a plynu pro odběratele. Bude moci stanovit také další náležitosti, například na koho se regulovaná cena vztahuje. Dodavatelé budou mít právo na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku.

Například ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chce vypustit z návrhu povinnost dodavatelů elektřiny a plynu, kteří se dostali do potíží a nemohou energii dodávat, aby neprodleně nabídli dodavateli poslední instance nakoupenou elektřinu nebo plyn za pořizovací náklady zvýšené o inflaci. Stanjura svůj návrh zdůvodnil tím, že Energetický regulační úřad by jen těžko mohl ukládat dodavatelům takovou povinnost, pokud ji sami nesplní. Chce to upravit v další novele energetického zákona.

Chce také vypustit ustanovení, že vládou určený horní limit bude pokrývat u maloodběratelů i stálé platby. "Podrobnosti bude obsahovat samotné nařízení vlády o stanovení ceny, a bude tak na uvážení vlády, zda a případně pro jaké skupiny zákazníků bude nezbytné výši tohoto fixního platu stanovovat," zdůvodnil svůj návrh. Navrhuje také rozšířit možný obsah vládního nařízení o stanovení rozsahu oprávněných nákladů dodavatelů elektřiny a plynu pro účely výpočtu kompenzace prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku. Chce tak přesněji vymezit náklady, které budou vstupovat do výpočtu.

Místopředseda Sněmovny Havlíček chce přímo do zákona vložit horní limit pro cenu elektřiny nejvýše tři koruny za kilowatthodinu a nejvýše 1,50 Kč za kilowatthodinu u plynu. Se stejným návrhem přišla i Marie Pošarová (SPD), která chce, aby se cenový limit vztahoval na všechny tuzemské odběratele. Zdůvodnila to tím, že ponechat strop ceny na uvážení vlády považuje za riskantní.

Roman Kubíček (ANO) předložil avizovaný pozměňovací návrh, který znemožní odpojit dodávku energií, pokud by přerušením hrozilo konkrétní nebezpečí pro život nebo zdraví.