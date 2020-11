Sněmovna jedná o prodloužení nouzového stavu. Návrat k normálu není možný, řekl Babiš

Premiér uvedl, že poslední údaje o tempu růstu nových případů svědčí o zlepšení situace. "Je to výsledek opatření, které vláda přijala," řekl. Kabinet omezil mimo jiné volný pohyb a obchody a služby a zavedl dálkovou výuku ve školách.

Babiš také připomněl, že kabinet schválil plán zmírňování restrikcí v podobě protiepidemického systému. Nelze ale podle něho podléhat představě, že epidemie skončila. "Chápu, že omezení nejsou nikomu příjemná," podotkl premiér. Návrat k normálu ale podle něho zatím není možný.

Znovu může nastat rozvoj nákazy, který může zatížit zdravotnický systém, varoval Babiš. Apeloval na občanskou odpovědnost a solidaritu a doufá v to, že se nebudou pořádat předvánoční večírky.

V úvodu schůze k žádosti vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů poslanci uctili minutou ticha z podnětu předsedkyně opoziční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové oběti nového koronaviru. V Česku zemřelo s covidem dosud 6740 lidí.

Nyní končí nouzový stav s pátkem. Sněmovna schvalovala jeho prodloužení už koncem října. Kabinet žádal stejně jako nyní o 30 dnů, poslanci souhlasili podle návrhu části opozice se 17 dny.

Komunisté se o podpoře pro některý z termínů prodloužení nouzového stavu kvůli koronavirové epidemii rozhodnou až po rozpravě na plénu Poslanecké sněmovny. Na dnešní tiskové konferenci to řekl poslanec Zdeněk Ondráček. Od vlády chce KSČM znát odpovědi na dotazy týkající se logiky některých postupů a kroků kabinetu.

"Vyslechneme si podrobně celou rozpravu, podle toho si vezmeme poradu klubu a rozhodneme se, zda to bude ten nejzazší termín 20. prosince, popřípadě kratší. Situace je velmi složitá, ale bohužel vláda a jednotlivá ministerstva nám naše rozhodnutí vůbec nijak neulehčují," poznamenal Ondráček. Některá rozhodnutí vlády a ministerstev jsou podle něj hodně diskutabilní.

Hamáček řekl, že návrh prodloužit nouzový stav o 30 dnů dává logiku. "Nerozumím argumentům opozice, splnili jsme vše, co žádala, klíčovým dokumentem je podle mě protiepidemický systém PES," dodal. Tabulka PES vyžaduje trvání nouzového stavu i pro opatření v nejméně rizikovém prvním stupni epidemického rizika. Pokud odborníci říkají, že nouzový stav je třeba, je nutné postupovat podle platných předpisů, dodal.

Z dosavadních vyjádření představitelů sněmovních stran vyplývá, že dolní komora by mohla podobně jako minule kývnout na kratší dobu. Kabinet naposledy žádal o 30 dnů, poslanci souhlasili se 17 dny do 20. listopadu. "Opozice asi nechce rovnou 30 dnů, protože si nechce nechat ujít ještě jednu debatu (ve Sněmovně) za 14 dnů. Ale z mého pohledu by bylo jednodušší a předvídatelnější ten návrh vlády odsouhlasit," uvedl Hamáček.

Okamura řekl, že SPD nepodpoří 30 dnů, ale ani kratší variantu. "ČR nemůže být v opakovaně prodlužovaném nouzovém stavu. Již v počátku epidemie jsme navrhovali novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, aby mohli rozhodovat hygienici a epidemiologové bez vyhlášení nouzového stavu," uvedl. Novela zákona se dá schválit ve Sněmovně velice rychle, podotkl.

Piráti prodloužení stavu nouze o 30 dní nepodpoří

Piráti jsou ochotni jednat o prodloužení stavu nouze maximálně o 14 dní, pokud budou splněny jejich podmínky. Mezi ně řadí aktualizaci pandemického plánu, debatu o podle opoziční strany sporném nařízení o zákazu vycházení po 21:00 nebo vyřešení centrálního řízení krajských hygienických stanic. Vládou navrhované prodloužení nouzového stavu o 30 dní Piráti za "současných vágních prohlášení" kabinetu nepodpoří, řekla na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně první místopředsedkyně strany Olga Richterová.

Richterová ocenila, že existuje přehledný protiepidemický systém PES, který popisuje, za jakých podmínek budou měněna protikoronavirová opatření. Přesto Pirátům chybí strategické shrnutí, které by vyhodnotilo dosavadní opatření a zhruba popsalo další postup a konkrétní kroky vlády. Místopředseda sněmovního školského výboru Lukáš Bartoň by chtěl do systému doplnit pravomoci ředitelů škol, aby mohli na základě dohody s rodinou uvolnit žáka z povinné školní docházky nebo si lépe mohli zorganizovat výuku.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík upozornil, že malé obchody jsou stále zavřené a ty větší prodávají přidružený sortiment. Piráti podle něj očekávali, že když vláda zavede omezení počtu lidí (platí limit jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních), bude to platit pro všechny a otevře se zbytek obchodů. Vláda by podle Ferjenčíka buď měla zavřeným obchodům udělit kompenzaci, nebo prodej umožnit, pokud to epidemická situace dovoluje. "Bez toho prodloužení nouzového stavu nepodpoříme, maximálně na jednotky dnů, abychom mohli s vládou vyjednat řešení v této otázce i otázkách dalších," dodal.

Richterová kritizovala, že nebyl aktualizován pandemický plán. "Další věc je řízení krajských hygienických stanic, kde je argumentace potřebou nouzového stavu, protože jinak není možné centrální řízení. Přitom to je druh věci, kde vláda může předložit návrh zákona v legislativní nouzi, Sněmovna se operativně sejde a schválí to," poznamenala.

Piráti také chtějí znát jasný plán dobrovolné, ale promyšlené vakcinace proti covidu-19. Zároveň chtějí vidět plán pro Vánoce, zajišťující jak bezpečí, tak svobodu, řekla Richterová.