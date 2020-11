Sněmovna jedná o stavebním zákonu, Dostálovou zastoupil Havlíček

Zastupuje ji vicepremiér Karel Havlíček. Například podle Martina Kupky (ODS) nebude moci ministryně odpovědět v úvodním kole na všechny otázky poslanců. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se přimlouval za to, aby Sněmovna odložila projednávání zákona na příznivější časy. Sněmovna přesto program dnešní schůze schválila a může se zákonem zabývat.

Nová právní úprava má podle vlády zrychlit stavební řízení a zkrátit dobu povolování. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si od ní slibuje například zkrácení průměrné délky povolování u větších projektů na jeden rok. Ministerstvo plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023. Ministerstvo uvádí, že s novým stavebním zákonem budou stavebníci do roka vědět, zda mohou stavět, či nikoliv, a to včetně odvolání a přezkumu. Hlavními principy jsou jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, takže stavebník nebude sám shánět potřebná povolení na různých místech.

"Je nutno říct, že to je kompromis, jinak to ani není možné, je to jeden z nejnáročnějších zákonů, které máme," konstatoval Havlíček. Zdůraznil, že nový stavební zákon není pouze běžným zákonem, který je možné projednávat kdykoli, ale týká se bezprostředně i krize spojené s pandemií koronaviru. Čím dřív začne platit, tím dřív se zkrátí nutné lhůty. Zákon je podle něj dobře připraven a prodiskutován. "Žádná nová budova, žádní noví lidé," prohlásil k reformě stavební správy.

Výhrady k novému zákonu má například Hospodářská komora ČR. "Současný návrh rekodifikace stavebního práva přináší některá dílčí vylepšení a zlepšení, není ale skutečným a plnohodnotným řešením tristní situace v oblasti stavebního práva v České republice," uvedla ve svém stanovisku. V návrhu se podle ní například negativně odráží dílčí zájmy většinou státních úřadů a institucí nebo ústupky samosprávám, a to vše na úkor zjednodušení a zrychlení procesu.

"Lze očekávat, že návrh zákona čeká v rámci legislativního procesu ještě hodně úprav a můžeme jen doufat, že případné změny návrh zákona ovlivní pozitivně," míní partner advokátní kanceláře BDO Legal Jiří Šmatlák.