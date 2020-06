Sněmovna kvůli zbraňové směrnici EU podpořila změny českého práva

Zákon měl být přijat do poloviny září roku 2018. Před jeho dalším schvalováním normu posoudí sněmovní výbor pro bezpečnost.

Novela má podle ministra převzít unijní regulaci držení v nezbytně nutné míře. "Dopad na střeleckou veřejnost bude minimální, nic zásadního se pro ni nezmění," řekl Hamáček. Podle něj se nenaplní apokalyptické scénáře, že někdo někomu bude odebírat zbraně. Podle předsedy SPD Tomia Okamury nicméně novela omezuje i držitele historických a znehodnocených zbraní EU. Kriticky se k novele postavila i předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS).

Dosavadní kategorie zbraní se podle vládního návrhu rozšíří o dvě nové. Budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost, a nemusely tak být zaregistrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie. Kolik takových zbraní budou muset jejich majitelé nově zaregistrovat, podle podkladů není jasné. Jejich počty se odhadují na desetitisíce až statisíce.

V souvislosti se zkrácením doby platnosti zbrojních průkazů z deseti na pět let se počítá s tím, že se sníží správní poplatek ze 700 na 400 korun. Norma také omezuje držení zásobníků na více než deset nábojů pro dlouhé zbraně a více než 20 nábojů pro krátké zbraně.

Cílem novely je zachovat práva a povinnosti oprávněných držitelů zbraní. V zemi bylo v polovině loňského roku přes 301.000 držitelů zbrojních průkazů, u kterých bylo přes 819.000 zbraní podléhajících registraci podle současných zákonů.