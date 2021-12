Sněmovna na příští schůzi zvolí předsedy stálých komisí

Návrhy zákonů by podle rozhodnutí organizačního výboru poslanci projednávat na této schůzi neměli. Začne v úterý 14. prosince odpoledne a je podle informací ČTK z výboru možné, že téhož dne také skončí.

Stálých komisí Sněmovna ustavila 13 stejně jako v minulém období. Většina komisí, včetně všech takzvaných dohledových, má devět členů, tři komise jsou šestnáctičlenné. Jejich předsedy volí plénum na rozdíl od předsedů výborů, které po volně jejich členy už jen potvrzuje.

Do volby člena Národní rozpočtové rady navrhl Senát bývalého viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla. Pokud ve Sněmovně uspěje od ledna nahradí někdejšího rektora Vysoké školy ekonomické (VŠE) Richarda Hindlse. Funkce by se Hampl oficiálně ujal složením slibu do rukou předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

Mezi smlouvami opět figuruje sporná dohoda mezi Českem a Kosovem o zamezení dvojímu zdanění. Poslanci ji budou projednávat již třetí volební období. Česká vláda uznala někdejší jihosrbskou provincii jako samostatný stát v květnu 2008. Nezávislost vyhlásilo Kosovo jednostranně téhož roku 17. února. Uznání Kosova vyvolalo v ČR rozporné reakce.

Navrhovaný rozpočet Státního fondu životního prostředí předpokládá výdaje 20,3 miliardy korun. Příjmy fondu by měly být 21,4 miliardy korun. Jde o podstatné meziroční navýšení, když pro letošní rok činily schválené příjmy fondu 3,58 miliardy korun a výdaje 5,65 miliardy korun.

Návrhy zákonů, které předložila dosluhující vláda ANO a ČSSD v demisi a Sněmovna by už je mohla projednávat, organizační výbor z původního návrhu programu schůze vyřadil. Jde například o novelu, jež by umožnila snížit na celý příští rok sazbu daně z přidané hodnoty u elektřiny a plynu na nulu, a o předlohu o uzákonění hromadných žalob. Sněmovní většina ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN chce podle informací ČTK počkat se zákony na nový kabinet těchto stran již jmenovaného premiéra Petra Fialy (ODS).