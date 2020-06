Sněmovna nebude schvalovat deficit rozpočtu zrychleně, návrh byl zamítnut

Pro stav legislativní nouze hlasovalo 67 ze 165 přítomných poslanců, vedle zástupců ANO také jeden z vládních sociálních demokratů. I několik poslanců ANO včetně premiéra Andreje Babiše se hlasování zdrželo.

O postupu projednávání novely před tím jednali členové vedení Sněmovny. Začátek schůze se kvůli tomu o 1,5 hodiny posunul.

Sněmovna by dnes měla schvalovat nově navržené základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a jeho vypořádání. Předloha by pak putovala k posouzení do výborů, následovalo by druhé a třetí závěrečné čtení.

Vláda navrhla již třetí zvýšení deficitu kvůli hospodářským dopadům epidemie koronaviru. Původně činil 40 miliard korun, pak stoupl na 200 miliard a naposledy se zvýšil na 300 miliard korun. Hlavně opozičním poslancům vadilo, že vláda neuvedla, na co přesně chce dodatečné peníze použít. Premiér Babiš potom jako poslanec předložil úpravu, v níž změny konkretizoval.

Původně schválený rozpočet na letošní rok počítal s příjmy 1578,1 miliardy korun, nejnovější návrh přichází s příjmy 1364,8 miliardy. Původně schválené výdaje činily 1618,1 miliardy korun, nyní proti tomu vzrostly na 1864,8 miliardy korun. Státní dluh se má letos zvýšit celkově o 481 miliard korun.