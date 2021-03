Sněmovna opět odložila postihy firem za porušování restrikcí

Z dalších změn programu řádné březnové schůze vyplývá, že poslanci nebudou ve středu proti původním plánům pokračovat ve schvalování sporného návrhu zákona, který souvisí s výstavbou nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

V případě předlohy o pokutách firmám a podnikatelům koalice stále nemá vzhledem ke karanténám v provládním táboře nejméně 101 hlasů potřebných k přehlasování senátního veta. Předlohu podporují jen ANO, ČSSD a KSČM, ostatní sněmovní strany jsou proti jejímu přijetí. Sněmovna by o ní měla hlasovat podle schválených změn programu za dva týdny.

Senátoři namítali, že je horní hranice pokuty neúměrně vysoká a vedla by k likvidaci firem a živnostníků, kteří se potýkají s dopady protiepidemických omezení. Vláda ale poukazuje na to, že zákonný podklad pro ukládání pokut podnikatelům a firmám za porušování restrikcí vydaných na základě krizového zákona dosud chybí.

Před zákon zvaný "lex Dukovany" zařadila Sněmovna v programu jiné předlohy, které je možné schvalovat. Ohledně výstavby nového bloku Dukovan se vede spor zejména o to, zda by se výběrové řízení mělo otevřít i pro ruské a čínské společnosti. Část opozice vnímá jejich možné zapojení jako bezpečnostní riziko.

Ve středu by měla Sněmovna schvalovat novelu, kterou by Česká národní banka zejména dostala zákonnou pravomoc určovat podmínky úvěrů na bydlení. Poslanci by měli hlasovat i o rozšíření okruhu postižených lidí s nárokem na některé pomůcky. Lidem s demencí by stát přispíval na invalidní vozík a rodinám lidí s autistickou poruchou bez vážné mentální poruchy na pořízení automobilu. Následně by měla Sněmovna pokračovat ve schvalování sporného návrhu KSČM na prodloužení zákonné dovolené o týden na nejméně pět týdnů.