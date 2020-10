Sněmovna podpořila zmrazení platů politiků od příštího roku

Možnost, aby Sněmovna tuto platovou novelu schválila už v prvním čtení, vetovaly opoziční kluby ODS a TOP 09. Podle předsedy klubu Pirátů Jakuba Michálka tak předloha nezačne platit k 1. lednu příštího roku, ale zřejmě až k 1. březnu.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek navíc vetoval jménem klubů TOP 09 a ODS i zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na deset dní. Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek poté prohlásil, že zákon tak v případě schválení nenabude účinnosti k 1. lednu 2021, ale zřejmě až k 1. březnu. "Takže vám blahopřeji, že jste hrdinně uhájili zvýšení platů na dva měsíce," prohlásil.

Projednávaný návrh počítá se zmrazením i platů soudců. Platy všech ústavních činitelů, kterých se návrh týká, by měly zůstat i v příštím roce na letošní úrovni. Základní měsíční plat poslance a senátora by tak zůstal na letošní úrovni 90.800 korun, základní plat prezidenta by i nadále činil 302.700 korun hrubého a premiéra 243.800 korun. Podepsaní poslanci argumentují také tím, že vláda avizuje snížení daní z příjmů fyzických osob, takže čisté příjmy ústavních činitelů stejně vzrostou.

Kalousek se pak vyslovil pro to, aby zákonodárci nechali fungovat takzvaný platový automat, kdy jejich platy rostou podle vývoje platů v nepodnikatelské sféře. Piráty obvinil z populismu a řekl, že se svým návrhem zachovali "jako pitomci".

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík poukazoval na to, že takzvaný automat má dva roky zpoždění za ekonomickou situací země. Platy se odvíjejí od průměrné mzdy v nepodnikatelském sektoru za předminulý rok vůči roku, kterého se plat týká. "Ve chvíli, kdy je tady obrovský propad ekonomiky, tak není možné se tvářit, že se nás to týkat nebude," poznamenal.

Návrh by měl státu ušetřit přes půl miliardy korun. Loni šlo na platy ústavních činitelů podle státního závěrečného účtu 5,3 miliardy korun, pro letošního rok to mělo být podle podle návrhu původního státního rozpočtu 5,8 miliardy korun.

Vláda už dříve zaujala k projednávanému pirátskému návrhu neutrální stanovisko. Současně odmítla obdobný návrh poslanců SPD, který měl zmrazit platy pouze poslancům a senátorům. Pirátskému návrhu však vláda vytkla například to, že zmrazení pouze pro příští rok nepředstavuje dostatečnou reakci na očekávané hospodářské následky epidemie. Navíc by v roce 2022 nastal skokový nárůst platů všech, kterých se jednoleté zmrazení dotklo.

Premiér Andrej Babiš (ANO) koncem září uvedl, že ministerstvo financí chce zmrazit platy ústavních činitelů na dva roky, tedy na příští a přespříští rok. Ušetřené peníze by se podle něj měly přidat zaměstnancům v sociálních službách.