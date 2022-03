Sněmovna projedná daňové úlevy za pomoc Ukrajině i vyslání vojáků

V návrhu programu schůze je také volba kandidáta ke jmenování do čela Nejvyššího kontrolního úřadu a volby členů rad České televize a Českého rozhlasu. Schůze dolní komory začne v úterý odpoledne. S týdenní přestávkou pro jednání výborů by měla skončit v pátek 8. dubna. Dá se očekávat, že ruská invaze na Ukrajinu a vývoj tamní situace budou i nadále významným tématem sněmovních debat.

V závěrečném kole budou poslanci schvalovat samostatný trestní čin působení v nestátních ozbrojených skupinách, za který by hrozilo až pětileté vězení. Sněmovna s největší pravděpodobností odmítne návrh opozičního hnutí SPD na změnu v nutné obraně známou jako "můj dům, můj hrad".

Daňová novela zavede zejména možnost odpočtu darů poskytnutých přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Nově by také měli mít možnost odečtu od základu daně i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů v Česku tvoří aspoň 90 procent zdanitelných příjmů. Nyní je ze zákona možné si z daní odečíst jen finanční dary českým pořadatelům sbírek na veřejně prospěšné účely. Vláda navrhla, aby Sněmovna předlohu schválila zrychleně už v úvodním kole.

Cílem vyslání českých vojáků na Slovensko je posílení obrany východního křídla Severoatlantické aliance v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Menší část vojáků pak má na Slovensku pomáhat se zvládáním migrační vlny z Ukrajiny. Senát už misi schválil. Má trvat do poloviny příštího roku a stát zhruba 540 milionů korun.

Prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu bude nejspíš dál Miloslav Kala. Do sněmovní volby ho navrhly všechny strany vládní koalice, jež mají v dolní komoře většinu hlasů. Opoziční ANO nominovalo poslance Romana Kubíčka, který v minulém volebním období vedl sněmovní kontrolní výbor a nyní je jeho místopředsedou.

V návrhu programu schůze je v úvodním kole také řada předloh, které budí spory. Poslanci hnutí SPD už ohlásili, že budou blokovat schvalování vládní novely o snížení plateb státu za děti, studenty, seniory či nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Kabinet Petra Fialy (ODS) chce, aby klesly od poloviny roku o 400 korun na 1567 korun měsíčně tak, aby průměr za celý rok dosahoval zhruba loňské úrovně. Vláda si od kroku slibuje rozpočtovou úsporu zhruba 14 miliard korun. Státními pojištěnci se ale nyní stávají i uprchlíci z Ukrajiny, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. Převažují mezi nimi děti.

Kritiku opozičního hnutí ANO vyvolává vládní předloha, která ke konci roku úplně ruší elektronickou evidenci tržeb. Nyní je evidence kvůli epidemii koronaviru jen dobrovolná. Projekt EET byl jedním z ústředních témat Andreje Babiše (ANO), který jej prosadil ještě jako ministr financí v někdejší vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Zastánci evidence mluvili o narovnání podnikatelského prostředí a o zvýšení výběru daní, kritici o zbytečné administrativě podnikatelů.

Spory mezi koaličními a opozičními poslanci se očekávají také o ročním odkladu účinnosti části nového stavebního zákona, který Fialova vláda navrhla schválit zrychleně už v prvním čtení. Opozice může tento postup zablokovat. Kabinet chce odkladem získat čas na schválení celkové změny nového zákona. Má zejména zrušit centralizaci stavebního řízení, jak ji prosadila v minulém volebním období Babišova vláda .

V 15členné Radě České televize by měli poslanci obsadit hned šest volných míst. Vybírat budou i nástupce Hany Lipovské, kterou Sněmovna loni v září odvolala v souvislosti s její kandidaturou do dolní komory za Volný blok. V devítičlenné rozhlasové radě se uvolnilo jedno místo poté, co na tuto funkci rezignoval před volbami lídr pražské kandidátky SPD Josef Nerušil.

Aktuální návrh programu schůze čítá 109 bodů, další zřejmě přibudou. Většinu plánovaného programu zřejmě poslanci podobně jako při minulých schůzích probrat nestihnou.