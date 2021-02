Sněmovna projedná nouzový stav ve čtvrtek. Trikolóra si diktuje podmínky

Vláda požádala o souhlas Sněmovny s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do úterý 16. března. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února. Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá v dolní komoře pro už šestou žádost dostatečnou podporu.

V minulých případech podpořili kabinet poslanci KSČM. Širší vedení komunistů ale v pátek doporučilo svým poslancům tentokrát pro prodloužení nehlasovat. Očekávají se další jednání mezi vládními a opozičními představiteli.

Nouzový stav platí při nynější vlně epidemie od 5. října. V polovině února bude jeho délka činit 132 dnů. Jde o dvojnásobek oproti délce nouzového stavu, který platil při loňské jarní vlně covidu.

Trikolóra nouzový stav podpoří, když se výrazně rozvolní opatření

Tři poslanci hnutí Trikolóra podpoří prodloužení stavu nouze, pokud vláda od soboty otevře školy, skiareály, kadeřnictví a další malé provozovny, obchody i restaurace. Na dnešní tiskové konferenci před jednáním Sněmovny to řekl předseda hnutí Václav Klaus mladší. Je téměř vyloučené, že by vláda k takovému kroku přistoupila.

Žádost o další prodloužení nouzového stavu vláda schválila v pondělí. I tentokrát žádá kvůli opatřením proti šíření epidemie covidu-19 menšinový kabinet ANO a ČSSD o dalších 30 dnů, tedy o prodloužení stavu nouze do 16. března. Zatím pro to ale ve Sněmovně, která by se žádostí měla zabývat ve čtvrtek už od rána, vyjednanou podporu nemá. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února.

"Pokud vláda od soboty otevře školy, lyžařská střediska, kadeřnictví a další malé provozovny, malé obchody a restaurace, tak jsme ochotni nouzový stav podporovat, aby vláda mohla nakupovat bez výběrových řízení vakcínu, ochranné pomůcky, hmotné rezervy nebo posílat vojáky tam či onde," řekl Klaus.

"Pakliže nepovede k průlomu, aby nouzový stav vedl k aktivizaci obyvatelstva, tam, kde jsou lidé potřeba k trasování, testování, pomáhání v ústavech pro seniory, nemocnicích, ale jenom prodlužování stavu čekání rozhodně nepodpoříme," dodal. Trikolóra také vyzvala k co nejrychlejšímu návratu dětí do škol.