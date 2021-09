Sněmovna schválila bič na telemarketéry. Nebudou smět volat těm, kdo si to vyloženě nepřeje

Změna v telemarketingu nahradí dosavadní praxi, podle níž reklamní nabídky nesmějí směřovat jen k těm, kteří si to výslovně nepřejí. Proti omezení měl výhrady Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Sněmovna proto už dříve posunula jeho účinnost o půl roku.

Se senátním zněním předlohy nesouhlasil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). "Cílem je, aby spotřebitel nebyl obtěžován nevyžádanými telefonáty," uvedl. Pro potvrzení původní sněmovní verze hlasovalo 137 ze 142 přítomných poslanců. Senátní úpravy před tím získaly podporu 20 ze 135 hlasujících členů dolní komory.

Největší změny v novele se dotknou provozovatelů internetových stránek, a to zejména ve zpracování osobních údajů. Zavádí totiž takzvaný opt-in režim pro cookies a další sledovací technologie, který předpokládá předběžný aktivní souhlas uživatele s jejich použitím.

Na tísňové linky budou moci lidé díky novele zasílat i SMS. Nebudou tedy muset komunikovat se záchranáři jenom prostřednictvím volání. Pokud to bude technicky proveditelné, budou možné i další způsoby komunikace. Mobilní operátoři budou mít povinnost poskytovat osobní nebo identifikační údaje o svých klientech pro jejich lokalizaci v případech, kdy tento klient volá na tísňovou linku.

Novela, která do českého práva zavádí evropský kodex pro telekomunikace, má usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácejí balíček služeb. Zároveň má podnítit investice do vysokorychlostních sítí, například zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů s ohledem na podmínky investování do infrastruktury, která je závislá na využívání rádiového spektra.

Evropský kodex pro elektronické komunikace má mimo jiné umožnit určení nových kmitočtových pásem pro sítě 5G nebo zajištění jednotného trhu a rovných podmínek na něm. Novela má podle vlády přinést větší ochranu spotřebitelů, lepší koordinaci správy rádiového spektra nebo zavedení systému výstrahy.

Evropský kodex pro elektronické komunikace spočívá v přepracování čtyř stávajících směrnic současného regulačního rámce, tedy rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě, které jsou sloučeny do jediné. Každá ze směrnic obsahuje ustanovení použitelná na provozovatele sítí a poskytovatele služeb.