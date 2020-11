Sněmovna schválila chráněný účet pro dlužníky v exekuci

Chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma, bezplatné bude také vedení konta a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, stojí v důvodové zprávě předlohy Kateřiny Valachové (ČSSD) a Patrika Nachera (ANO). Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet.

Právě byl 87 hlasy z 99 přítomných schválen ve 3. čtení institut chráněného účtu. Důležitá věc pro ochranu nezabavitelné částky, o kterou přicházeli dlužníci u vícečetných exekucí, v obraně se přesouvali mimo systém do šedé zóny. V Německu třeba roky dobře funguje tzv. P-konto 👍 — Patrik Nacher (@PatrikNacher) November 13, 2020

Sněmovna navíc schválila pozměňovací návrh Valachové na úplnou ochranu výživného na děti. Odmítla naopak snahu zpravodaje Marka Výborného (KDU-ČSL) zjednodušit kroky ke zřízení konta a zasílání plateb na tento účet a zpřesnit kontrolu a sankce za zneužití chráněného účtu. Piráti prostřednictvím svého poslance Lukáše Koláříka v novele neprosadili zavedení místní příslušnosti exekutorů ani pravidelné zveřejňování různých statistických údajů o exekucích.

Předloha upravuje také jednorázovou výplatu dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Do konce února jde v souvislosti se změnami schválenými kvůli koronavirové krizi o čtyřnásobek životního minima, pak by to měl být znovu dvojnásobek. Poslanecká předloha by částku zvýšila na trojnásobek životního minima. Stanislav Grospič (KSČM) neprosadil ponechání čtyřnásobku životního minima i do budoucna.