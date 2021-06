Sněmovna schválila klouzavý mandát pro ministry z řad poslanců

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Členové vlády by do budoucna mohli dobrovolně předat poslanecký mandát náhradníkům, dokud by měli angažmá v kabinetu. Zavedení klouzavého mandátu obsahuje novela ústavy, kterou dnes Sněmovna schválila nejmenším potřebným počtem 120 hlasů ze 157 přítomných.