Sněmovna schválila pravidla pro sčítání lidu 2021, dotaz na víru má zůstat

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sněmovna schválila pravidla pro sčítání lidu v příštím roce. Poslanci dnes do vládního návrhu vložili ustanovení, podle něhož by občané mohli nadále dobrovolně uvádět i to, zda se hlásí k nějaké náboženské víře. Pravidla sčítání nyní dostane k posouzení Senát.