Sněmovna se chystá na úmorné jednání. Kvůli SPD a ANO může zasedat do rána

Okamura před jednáním Sněmovny řekl, že opatření v krátké době způsobí vážný propad příjmů zdravotních pojišťoven. "V důsledku toho následně dojde velmi rychle k zhoršení dostupnosti a kvality zdravotních výkonů a zdravotní péče pro české občany," uvedl šéf SPD. Hnutí proti tomu podle něj bude ve Sněmovně bojovat ze všech sil.

Jak moc protáhnou obstrukce jednání Sněmovny, záleží podle SPD na vládních stranách. "Pokud bude jednání standardně do 19:00, tak my to jednání ukončíme v 19:00 a přijdeme zase další den, jak běžně probíhá Sněmovna. Ale jestli se vláda bude snažit protahovat jednání přes celou noc, další den, možná přes víkend, tak se budeme snažit všemi demokratickými prostředky tomu zabránit," řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. Obstrukce mezi takové prostředky patří, dodal.

Zásadně negativní postoj má SPD i k návrhu na zavedení možnosti korespondenční volby poslanců a prezidenta pro Čechy ze zahraničí. Předseda poslanců SPD Fiala považuje korespondenční volbu za evidentně protiústavní, protože nezaručí tajné a rovné hlasování. Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) chce podle SPD zavést korespondenční volbu kvůli své klesající podpoře a obavám z neúspěchu v příštích volbách.

V případě úplného zrušení elektronické evidence tržeb (EET), o kterém se má na nynější schůzi také jednat, chce SPD podobně jako hnutí ANO zachovat EET alespoň na dobrovolné bázi. "Hnutí SPD prosazuje dobrovolnost vstupu do EET. Platí, že daně se platit mají," konstatoval Okamura.

Koaliční poslanci jsou připraveni na obstrukce, prý souvisejí se střetem zájmů

Koaliční poslanci jsou podle předsedy sněmovní frakce ODS Marka Bendy připraveni na dlouhou debatu a obstrukce opozice. V případě, že se dnešní debata začne protahovat, uvažují o zkrácení doby pro jednotlivá vystoupení. Benda novinářům před začátkem schůze řekl, že zákonodárci vládní koalice respektují právo opozice se vymluvit a budou ve Sněmovně a tamních kancelářích i celou noc. Podle předsedy pirátského klubu Jakuba Michálka opoziční hnutí ANO maskuje řečmi o dopadech snížení plateb za státní pojištěnce či zrušení elektronické evidence plateb svůj zájem, kterým je to, aby se nedostalo na zákon o střetu zájmů.

"Uděláme maximum pro to, abychom obstrukce překonali. Dřív nebo později se k tomu dostaneme," uvedl Michálek na tiskové konferenci k novele o střetu zájmů. "Bojují proti jiným bodům, nikoli penězům ve zdravotnictví," podpořil jeho názor Benda.

Benda odmítl uvést, kdy by vládní koalice přistoupila na silové přerušení debaty o zákonech a hlasování. "Nebudeme říkat, kdy použijeme zbraně hromadného ničení," uvedl s použitím přirovnání, které zaznělo v novinářské otázce. Opozici je podle něj "třeba vysvětlit, že přestala vládnout". Připomenul, že zrušení elektronické evidence tržeb zavedené za vlády hnutí ANO je součástí programového prohlášení vlády, nepřineslo slibované daňové výnosy a pouze obtěžuje živnostníky. Uvedl, že v tomto případě by menší opoziční strana - hnutí SPD, neměla koalici v projednávání návrhu "škodit".

Za nezbytné označil projednání pandemické pohotovosti šéf klubu lidovců Marek Výborný. Sněmovní menšina musí být slyšena, ale není možné, aby dlouhými jednáními byly obstruovány návrhy vlády, míní.

Předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová čeká dlouhé debaty na plénu Sněmovny o zrušení elektronické evidence tržeb či snížení plateb za státní pojištěnce. Budeme diskutovat, seč nám budou síly stačit, řekla na dnešní tiskové konferenci. Je podle ní možné, že vystoupí hodně poslanců ANO s dlouhými projevy, vždy pak půjde o tematickou diskusi.

"Zda bude, či nebude noční jednání, nezáleží na nás. My pro to určitě hlasovat nebudeme. Pokud bude, navrhne si to vládní koalice a bude si to muset prohlasovat, protože my pro to ruku nezvedneme," uvedla. Největší problém má ANO podle Schillerové s kontroverzním snížením plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví od poloviny roku tak, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně. Tuto předlohu hodlá obstruovat i SPD. EET by podle Schillerové měla být zachována alespoň na dobrovolné bázi.