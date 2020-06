Sněmovna vře: Návrh na zvýšení schodku je předvolební trik, soudí šéf ODS Fiala

Fiala uvedl, že schválením rozpočtové novely by obrazně vzrostlo zadlužení každého obyvatele ze 153.000 korun na 198.000 korun. Deficit zatíží podle něho celou jednu další generaci a nikdo neřeší, co bude v budoucnu. "Jsou to peníze lidí a firem, které budou muset v budoucnu vydělat a splatit," zdůraznil předseda ODS.

Vláda chce zadlužit každého občana 50 000 korunami. Premiér se tváří, že peníze dává ze svého, ale on není Ježíšek, rozdává peníze, které musí zaplatit občané. Požadujeme: audit výdajů státu, zrušení superhrubé mzdy, snížení byrokracie, důchodovou reformu. — Petr Fiala (@P_Fiala) June 23, 2020

"Tento návrh má minimální šanci dostat nás z krize, ale má obrovskou šanci nás dostat do dluhové pasti," prohlásil Kalousek. Chce ve Sněmovně prosadit vrácení předlohy kabinetu ANO a ČSSD k přepracování tak, aby výdaje, a tím i schodek klesly o 80 miliard. Kalousek se navíc obává i toho, že kabinet bude předkládat rozpočty se stamiliardovými schodky i v dalších letech. Byla by to cesta k rozvratu veřejných rozpočtů, varoval.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nařkla vládu z toho, že se nepřipravovala na ekonomickou krizi. "Končí šestiletý mejdan," poznamenala. Pekarová Adamová vyčetla kabinetu i to, že se nesnaží šetřit. "Dopouštíme se obrovského hazardu," řekla.

Vláda předkládá rozpočet s deficitem 500 mld. korun, prý se z krize proinvestujeme.



Má to ale háček, seznam těch investic, které nás mají přivést k prosperitě, chybí. O úsporách ani slovo.



Navrhujeme vrátit rozpočet k přepracování a snížit výdaje i deficit o 80 miliard. — Markéta Adamová (@market_a) June 23, 2020

Rovněž šéf SPD Okamura kritizoval kabinet za to, že podle něho odmítá škrtat nepotřebné výdaje. Zmínil zneužívání sociálních dávek, výdaje na inkluzi, dotace solárním baronům a některým neziskovým organizacím i velké armádní zakázky. "Vláda rekordním schodkem dělá dojem, že chce lidem rozdávat. Skutečnost je ale úplně jiná," uvedl Okamura.

Piráti rozpočet jako celek nepodpoří, i když umožní zkrácení lhůty a umožní vládě, aby rozpočet prohlasovala ještě před parlamentními prázdninami. Rozpočet nepodpoří, protože vláda se nechystá šetřit, protože příjmová stránka rozpočtu je poměrně optimistická a protože si nejsou jistí, zda se peníze podaří proinvestovat, shrnul zástupce Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že rozpočet nemá žádné přesné parametry a vláda rozepsala vládní rezervu do jednotlivých kapitol velmi hrubě. "My se ptáme, kam vlastně míří rozpočtové výdaje a komu mají pomoci," uvedl. Rozpočet má pouze ambici utrácet v kapitolách, které nesouvisí s nastartováním ekonomiky, dodal.

Podle předsedy lidoveckých poslanců Jana Bartoška by se mělo plánovat případné další zadlužování až podle výsledků ekonomiky za první pololetí. Je třeba také vědět, jak budou vypadat rozpočty příštího a přespříštího roku, řekl. Vláda ale podle něho o odbornou diskusi nestojí. Stejně jako Kalousek vznesl návrh vrátit vládě k přepracování a do třetice s totožným návrhem přišel i Václav Klaus (Trikolóra).

Vláda navrhla již třetí zvýšení deficitu kvůli hospodářským dopadům epidemie koronaviru. Původně činil 40 miliard korun, pak stoupl na 200 miliard a naposledy se zvýšil na 300 miliard korun. Původně schválený rozpočet na letošní rok počítal s příjmy 1578,1 miliardy korun, nejnovější návrh přichází s příjmy 1364,8 miliardy. Původně schválené výdaje činily 1618,1 miliardy korun, nyní proti tomu vzrostly na 1864,8 miliardy korun.