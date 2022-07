Senát souhlasil, aby Česko poskytlo kosmické agentuře EU prostory k rozšíření

"Evropská agentura pro kosmický program je fakticky jedinou evropskou agenturou, která sídlí v ČR. Důležitou pozitivní zprávou je, že její aktivity se výrazně rozvíjejí a rozvíjet se budou," řekl senátorům Kupka.

EUSPA, do loňska agentura pro navigační systém GSA, sdružuje mimo jiné řízení provozu kosmických programů EU včetně dosavadních satelitních a navigačních projektů jako Galileo, EGNOS nebo Copernicus. Kupka zmínil vývoj satelitního datového spojení, projekty k pozorování změn na planetě, vládní družicovou komunikaci či navigační údaje v automobilech. "S ohledem na to, jak se významně rozvíjejí aktivity a pole působnosti, bude nezbytné i personální rozšíření až o 200 lidí na celkových 570 v roce 2026. Aby bylo možné toto zajistit, je nezbytně nutné nabídnout nové sídlo..., aby nikoho nenapadlo, že by agentura mohla třeba sídlit jinde než v Praze," uvedl Kupka.

Ministr řekl, že jednou z podmínek naplnění je i schválení dodatku k hostitelské smlouvě. Podle dodatku vláda poskytne agentuře vhodné prostory. Podmínky upraví smlouvy podle českého práva. Kabinet má zajistit, aby instituce platila nejvýš čtvrtinu komerčního nájemného.

Agentura EUSPA má ředitelství v Česku deset let. Sídlí v pražských Holešovicích. Budova v Janovského ulici pro nynějších 350 lidí už nestačí. Pražský magistrát s ministerstvem financí podepsal minulý týden smlouvu o smlouvě budoucí. Pro agenturu by měl připravit prostory v zatím nedokončeném centru Nová Palmovka. Náklady na dostavbu, jejíž zajištění bude mít na starosti městská organizace Pražská developerská společnost (PDS), můžou podle odhadů dosáhnout až miliardy korun a investorem bude Praha. Letos by se mělo vyhlásit výběrové řízení na projektanta a dodavatele první etapy dostavby, která by mohla začít příští rok. Dokončená by mohla být v roce 2025.

Podle zástupců Prahy je rozšiřování agentury přínosné pro metropoli i český průmysl. Podle vyhodnocení vývoj projektů a zaměstnání expertů přináší asi tři miliardy, uvedl před nedávnem náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (za TOP 09). Očekává se, že do deseti let by v EUSPA mohlo pracovat až tisíc lidí.

Česko chce za svého předsednictví EU klást větší důraz i na kosmické aktivity. Cílem má být výstavba kosmické infrastruktury mnoha set družic pro autonomní spojení pro uživatele z EU. Systém má poskytovat služby jak pro vládní účely, tak širokopásmové datové připojení k internetu.