Sněmovna zamítla návrh na růst soudních poplatků

Ministerstvo spravedlnosti uvádělo, že vyšší poplatky měly také motivovat strany sporu k tomu, aby jej vyřešily mimosoudně. Současně měly alespoň částečně pokrýt náklady státu na stále dražší chod justice. Novela měla podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) také zjednodušit osvobození od poplatků, aby chudší lidé měli přístup k soudu nadále zajištěn. Verdikt ale nechala kvůli epidemii koronaviru na poslancích.

Předloha ležela v dolní komoře skoro rok, vláda ji schválila ještě před covidovou krizí. Podle Dominika Feriho (TOP 09) by nyní bylo zvýšení poplatků nevhodné a necitlivé, spíše by měly podle něho poklesnout. Podle Lubomíra Španěla (SPD) by novela dramaticky zvýšila soudní výlohy obyvatel.

Sněmovna ji zamítla hlasy 62 z 93 přítomných poslanců. Z klubů jako celek zamítnutí nepodpořili jen opoziční Piráti.

Na dvojnásobek ze současné tisícikoruny měly vzrůst poplatky za zahájení sporu, ve kterém jde o méně než 20.000 korun. U sporů s předmětem do 40 milionů korun mělo k pěti procentům ze sporné částky přibýt další 2000 korun. Na dvojnásobek, tedy na 4000 korun, se by novela zvýšila poplatek za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů. Poplatek u zjištění nebo popření rodičovství měl vzrůst na 3000 korun.

Zdražení se mělo týkat například také návrhů uplatněných elektronickými platebními rozkazy nebo na zahájení sporů, ve kterých nejsou předmětem peníze. Vzrůst měly rovněž poplatky ve správním soudnictví, například za podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.