Sněmovna zatím do Rady ČT zvolila Bradáče, Kysilku a Šlégra

Do druhého kola postoupilo šest kandidátů. Šanci zasednout v televizní radě tak nadále mají psycholog Ivan Douda, filmový kritik a teoretik Zdeněk Holý, předseda správní rady Nadačního fondu obětem holokaustu Michal Klíma, ekonomka Hana Lipovská, Pavel Matocha, jenž získal nominace tří organizací, mimo jiné právnického spolku Všehrd a Šachového svazu, a moderátor Lubomír Veselý známý pod jménem Luboš Xaver Veselý.

Ke zvolení bylo nutných 88 poslaneckých hlasů. Bradáč jich dostal 97, Kysilka 88 a Šlégr 89.

Z postupujících do druhého kola volby obdržela nejvyšší počet hlasů Lipovská, a to 83. Její nominace Českou biskupskou konferencí vzbudila kontroverze. Zhruba čtvrtina senátorů a vedení České křesťanské akademie české biskupy vyzvaly, aby návrh stáhli v souvislosti s tím, že Lipovská veřejně zpochybnila smysl existence veřejnoprávních médií. Předseda konference biskupů kardinál Dominik Duka v reakci uvedl, že ekonomická odbornost Lipovské může být pro televizní radu prospěšná a že případné kritické hlasy na adresu veřejnoprávních médií mohou jejich službu zkvalitnit.

Matochovi dalo hlas 77 poslanců, Veselý a Klíma obdrželi shodně po 57 hlasech. Holému dalo hlas 53 poslanců a Doudovi 49 poslanců.

O místo v televizní radě se původně ucházelo 86 lidí. Sněmovna vybírá z 18 finalistů, kteří vzešli z volby volebního výboru. Dnešním prvním kole klání skončilo například pro ekonomy Vladimíra Pikoru a Jiřího Schwarze a pro politického komentátora Martina Schmarcze.

Sněmovní debatu vzbudil e-mail předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) některým poslancům vládního hnutí s hodnocením kandidátů do televizní rady. Část opozice ho vyzvala k rezignaci. Berkovcovi kritici varovali v souvislosti s jeho e-mailem před možnou politizací televizní rady a před návratem do dob komunistického totalitního režimu. Berkovec řekl, že dá svou pozici v čele výboru k dispozici. Uvedl, že na žádost některých kolegů jim sdělil svůj soukromý názor na kandidáty. Řekl, že se omlouvá za to, že soukromý názor sdělil komukoli dalšímu, a za to, že žádná komunikace politika není komunikací soukromou.

Mandát šesti nynějších členů končí 26. března, a to předsedy rady Jana Bednáře a řadových členů Luboše Beniaka, Vratislava Dostála, Michaela Hausera, Ivany Levé a Vlastimila Venclíka. Bednář, Beniak, Dostál, Hauser a Venclík se ucházeli o pozici v televizní radě i nyní, výbor je do finálního klání ale neposlal.

Rada České televize je orgán, jejímž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu.